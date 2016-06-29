大众汽车同意买回美国柴油车款 资助清洁能源技术

路透华盛顿6月28日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)坦承在美国柴油引擎排放测试中作弊、且以此手法行之多年后，将支付最高153亿美元，并同意从消费者手中回购车辆，为致力清洁能源技术的制造者提供基金。

美国司法部、联邦贸易委员会、国家环境保护局(EPA)与加州监管机关，周二宣布了这项协议，其中包括美国史上最大规模的汽车回购计划。所提议的服罪判决书中，确认了大众汽车将拨备100.33亿美元，用于涵盖利用非法软件(软体)通过政府排放测试的柴油车或运动型车(运动休旅车，SUV)的回购或修复。

大众汽车去年9月坦承设置秘密软件，让美国汽车的排量能最多达到法律允许数字的40倍。一名听取此案相关简报的人士表示，大众汽车可能仍将面临刑事指控以及一独立监管者的监督。

刑事和解可能包括确保大众汽车未来不再作弊的措施。

周二大众汽车股价盘中一度大涨5%，之后收高1.7%，报107.85欧元。

根据司法部的协议，大众在未来10年将提供20亿美元资金，用于帮助加州政府和美国国家环境保护局(EPA)改善电动车充电设施的建设计划、发展零排放拼车计划以及促进非汽油车销售的其他计划。

大众还同意在未来三年拿出27亿美元，帮助政府机构更换老旧公交车或提供基础设施建设资金，以降低柴油排放。

此项和解涉及47.5万辆2009-2015年款2.0排量的捷达、甲壳虫、奥迪A3、高尔夫和帕萨特柴油车。

大众还宣布与美国44个州、哥伦比亚特区和波多黎各达成另一份和解，金额至少6亿美元，使得总和解规模高达153亿美元。

车主要在2018年底前决定是否回售汽车。

这些协议将使大众接近耗尽此前为应对排放丑闻相关支出而拿出的162亿欧元(180亿美元)拨备。

周二提交的文件显示，如果监管机构批准修理，且车主也选择维修，那么回购支出可能要少得多。大多数车主将获得5,100至10,000美元不等的补偿，其中包括爆出丑闻前的汽车价值。

该公司预计10月开始回购汽车，届时美国法官料最终批准和解；11月将开始提议进行维修。(完)