焦点：大众汽车在美国面临排放丑闻风暴 但在欧洲可望轻松过关

路透布鲁塞尔/伦敦1月9日 - 欧盟消息人士及法界专家表示，大众汽车(VOWG_p.DE)的排放丑闻在欧洲不太可能面临像美国一样的罚款，因为监管机制相对温和，且该公司所在国家德国执意保护汽车产业。

大众汽车在去年9月陷入这场危机，当时该公司承认在美国运用软件欺骗测试仪器，在排放问题上造假。

美国司法部对大众汽车发起违反环境法律的诉讼，要求赔偿多达460亿美元，不过部分法界专家表示，最终的和解金额要比这数字低上许多。

其他国家也采取行动，举例而言，巴西和韩国双双对大众汽车的排放诈欺问题开罚超过1,000万美元。

大众汽车称，搭载诈欺软件的汽车全球共有1,100万辆，其中有850万辆是在欧洲，尽管如此，至今欧洲各国主管机关仍未开罚。

欧盟消息人士及多位律师表示，若大众汽车在欧洲收到巨额罚单，那将出人意料之外。

虽然欧盟在2007年将诈欺设备列为违法行为，但未明订利用软件诈欺排放测试的相关罚则。反之，根据美国法律，汽车制造商必须确认并描述排放控制设备，意味着汽车业者可以因为疏忽或错误申报数据而遭追诉，惩罚行动的范围扩大。

根据欧盟消息人士说法，欧洲各国也不愿祭出严格的罚金，因为欧盟28国间有一项不成文规定，也就是有些国家利益不容侵犯，而德国汽车产业向来是其中之一。

身为欧洲最大汽车制造商的大众汽车，在德国雇用员工总数达75万人，是该国卓越工业能力的象征。大众汽车、戴姆勒(DAIGn.DE)以及宝马汽车(BMWG.DE)这德国三大汽车制造商2014年营收合计达4,130亿欧元，远高过德国联邦政府预算的不到3,000亿欧元。

就算欧盟执委会打算对大众汽车开罚，其裁罚权力也受到压制。欧洲执委会只能针对贸易及竞争问题进行金融制裁。布鲁塞尔律师事务所Hunton and Williams的合伙人Lucas Bergkamp表示，若在这点上有任何的改变，“将会是相当重大的一步。

“一般而言，当企业已经因为一些危机而陷入重大困境时，欧洲各国政府往往会谅解，不必然会寻求施加所有可能的惩罚，”Bergkamp表示，他补充称他无法特别针对大众汽车置评。

大众汽车也拒绝对有关在欧洲面临可能的罚款置评。

**诉讼威胁**

英国已经表示，若证明该公司在供应错误数据时有知情或轻忽的情形，将会予以起诉，若判定有罪，罚款金额无上限。

但要证明该公司轻忽的难度很高，目前尚不清楚大众汽车内部有谁知情、何时知情，在此同时，该公司则是将之归咎于一小撮的核心员工。

多位律师表示，比起欧洲监管机构的各种罚款，对大众财务造成更大威胁可能来自于民间诉讼。多位律师正在集结投资人在欧洲提出集体诉讼，而在美国则有数以百计的代表愤怒驾驶人所提出的诉讼。

大众汽车丑闻暴露出欧洲监管体制的软肋，目前欧洲在监督汽车测试上并没有单一主管机构，而美国则是有国家环境保护局(EPA)，欧洲的制度是由28个国家机构所拼凑出来的标准，各机构的标准并不一致。

某款汽车在某一国家通过测试，就可以在整个欧盟贩售，环保人士称，这让汽车制造商可以选择要接受哪些国家监管机构的测试。

然而欧盟执委会预料将在未来数周提出的多个方案中，将会稍稍强化欧盟针对逾越排放标准的监管机制实权及罚则，可能在2020年左右开始生效。

部分欧洲议会成员及环保人士希望能够有个统一的欧盟独立监管机构，呼应美国EPA的制度。

欧盟执委会发言人Lucia Caudet并不完全排除成立这类机构的可能性，但称还有其他改进监管的办法。

她称，“所有选项都还在讨论中，但可以在无需成立又一个欧盟机构的情形下实现加强监管，”她并称要给出料将于“未来数周”提出的一项提案的细节还为时过早。(完)