焦点：德国大众汽车遭美国起诉 面临上百亿美元罚款

路透华盛顿1月4日 - 美国司法部周一对德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)提起民事诉讼，指控其在近60万辆汽车上安装非法设备影响排放控制系统，违反了美国《清洁空气法》。

司法部一名资深官员表示，对于大众汽车及其旗下奥迪与保时捷部门的指控，可能给大众汽车带来数以十亿美元计的罚金。

根据该诉讼，大众汽车罚金理论上可能超过900亿美元，大约相当于每辆违法汽车被罚3.75万美元。9月份，美国政府监管机构最初表示，大众汽车面临的罚款可能超过180亿美元。

“美国将针对大众汽车采取所有的适当纠正措施，令其为违反我国清洁空气法规做出补偿，”负责环境与自然资源的美国司法部助理部长John Cruden表示。

司法部代表美国国家环境保护局(EPA)提起诉讼，指控大众违反《美国清洁空气法》(U.S. Clean Air Act)，包括安装非法设备影响排放控制系统，且未披露违规行为。

该诉讼在密歇根东区提起，之后将转至北加利福尼亚州--该地还有数起针对大众的集体诉讼尚未结案。“我们指控他们清楚自己做了什么，他们蓄意违反法规，而由此导致的结果对健康有很大影响，”司法部的一位高官称。

司法部还一直在对有关大众误导美国消费者和监管者的刑事欺诈指控进行调查。

这次民事诉讼表明，大众正面临越来越多的诉讼。该公司9月首次承认在多款2.0升柴油汽车中安置作弊设备。该诉讼还指控大众在多款3.0升柴油汽车中也存在影响排放控制系统的行为，例如奥迪Q7和保时捷卡宴(Cayenne)汽车。

Sive, Paget & Riesel P.C律师事务所的律师Daniel Riesel称，大众稍早承认有违规行为，几乎排除了在法院上为自己辩护的可能。该律师为这些环保诉讼的被告公司进行辩护。

Riesel说，美国政府不需要证明大众汽车蓄意欺骗的程度，就能赢得这起民事诉讼。

Riesel表示，大众汽车反而会寻求协商降低罚金，辩解称最高罚金将“严重影响公司，会导致大量裁员。”

司法部官员称，这起民事诉讼不会妨碍对大众汽车提起刑事诉讼。

大众汽车在一份声明中称，“我们将继续与调查此事的所有政府机构合作。”

大众汽车在美国上市的股票价格下跌3.3%至29.95美元。(完)