独家：大众搁置美国业务重组计划 直至丑闻风波平息--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林/汉堡10月27日 - 据两名知情人士透露，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)已搁置重组北美业务管理层的计划，在就排放舞弊事件达成法律解决协议之前也不会处理美国业务的未来战略问题。
知情人士称，大众没有任命北美业务新主管的计划，直至与原告和监管方达成协议以了结法律问题。知情人士称这可能要花数月时间。
“现在最重要的是结束这场灾难，”知情人士称。
“如果我们不能解决这个问题，那么(跟调整美国管理团队)完全不同的问题就会出现，”他说，但未予详述。
其中一位知情人士称，如果要引起严重的监管和财务处罚的话，大众汽车甚至可能不再在美国出售大众品牌柴油车。去年美国市场的柴油车销量为366,970辆，其中大众品牌占22%。
另一名知情人士称，大众汽车将继续坚持在田纳西州查特怒加市工厂投资9亿美元的计划，建设一家中等规模的运动型车(运动休旅车，SUV)新厂。
大众汽车沃尔夫斯堡总部发言人未就公司北美计划置评。
大众汽车9月25日确定了新的管理构架，其中包括在大众品牌管理委员会增设一个北美地区主管的岗位，负责管理美国、墨西哥和加拿大的车型战略和生产。
但消息人士称，该计划已因排放门事件而被搁置，北美计划暂时冻结。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。