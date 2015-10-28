独家：大众搁置美国业务重组计划 直至丑闻风波平息--消息

路透柏林/汉堡10月27日 - 据两名知情人士透露，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)已搁置重组北美业务管理层的计划，在就排放舞弊事件达成法律解决协议之前也不会处理美国业务的未来战略问题。

知情人士称，大众没有任命北美业务新主管的计划，直至与原告和监管方达成协议以了结法律问题。知情人士称这可能要花数月时间。

“现在最重要的是结束这场灾难，”知情人士称。

“如果我们不能解决这个问题，那么(跟调整美国管理团队)完全不同的问题就会出现，”他说，但未予详述。

其中一位知情人士称，如果要引起严重的监管和财务处罚的话，大众汽车甚至可能不再在美国出售大众品牌柴油车。去年美国市场的柴油车销量为366,970辆，其中大众品牌占22%。

另一名知情人士称，大众汽车将继续坚持在田纳西州查特怒加市工厂投资9亿美元的计划，建设一家中等规模的运动型车(运动休旅车，SUV)新厂。

大众汽车沃尔夫斯堡总部发言人未就公司北美计划置评。

大众汽车9月25日确定了新的管理构架，其中包括在大众品牌管理委员会增设一个北美地区主管的岗位，负责管理美国、墨西哥和加拿大的车型战略和生产。

但消息人士称，该计划已因排放门事件而被搁置，北美计划暂时冻结。(完)