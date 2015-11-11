美监管机关称目前仅发现大众汽车排放作弊--德国杂志

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林11月10日 - 据德国Wirtschaftswoche杂志报道，截至目前为止，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)是唯一被美国监管机关发现在自家柴油车引擎使用非法控制排放软件的汽车制造商。
“到目前为止，我们并没有在其他品牌汽车发现有欺骗性装置的情况，”该杂志在周二刊出的访问中，引用加州空气资源委员会(CARB)主席Mary Nichols的话表示。
自从美国国家环境保护局(EPA)在9月表示，大众汽车集团在旗下大众(VW)与奥迪(Audi)品牌汽车柴油引擎使用作弊软件欺骗监管机关后，CARB便一直在对大众汽车品牌以外的柴油车款进行检测。
“我们将持续对柴油车的检测，”Nichols表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。