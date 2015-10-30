大众汽车10月在美国销量略微增长--消息人士

路透柏林10月30日 - 两位知情人士称，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)10月在美国的大众品牌汽车销量“略微”增长。10月是大众汽车排放丑闻爆发以来的首个整月。

了解销售数据的人士称，大众汽车在美国市场为新车型推出折扣及其他优惠政策，已帮助抵消上月针对所有2.0升四缸柴油车的销售禁令所带来的影响。

一位知情人士称，大众品牌汽车10月在美国市场的销量或增长1%至5%；该数据将于11月3日公布。

但他提醒称，“趋势数据” 仍可能变化，因汽车经销商通常在每月最后一天才报告销售数据，10月还有两个销售日。大众汽车9月在美销量仅增长0.6%至26,141辆。

大众汽车美国分公司的发言人拒绝发表评论。

知情人士称，美国的许多大众汽车车主，本月已从柴油车转而使用汽油车，市场对帕萨特(Passat)和捷达(Jetta)的需求尤其强劲。大众品牌汽车去年在美国销量为366,970辆，其中柴油车占22%。(完)