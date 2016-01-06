大众品牌主管称对找到美国柴油车问题解决方案“有信心”

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透1月5日 - 大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)最畅销“大众”品牌的主管Herbert Diess周二称，他对公司与美国监管部门达成协议，令近50万辆柴油车符合美国排放法规“有信心”。
“我们相信，我们能找到一个可接受的解决方案，”Diess在内华达州拉斯维加斯消费电子展(Consumer Electronics Show)的新闻发布会上表示。
大众汽车已承认，在美国所售的部分柴油车型中安装有特定软件，借以通过美国政府的排放测试，但上路时的排放量是所允许标准的近40倍。
美国司法部周一对大众汽车提起民事诉讼，指控其违反了美国环保法，要求对之处以480亿美元罚款。
Diess称，大众汽车预期，公司将能够在2016年底之前修复大约850万辆在欧洲出售、不符合排放标准的柴油汽车。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。