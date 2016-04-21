大众汽车将向每个受排放丑闻影响的美国用户支付5,000美元--报道

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透柏林4月20日 - 德国《世界报》周三报道称，大众汽车(VOWG_p.DE)与美国当局就柴油排放测试作假一事达成和解，大众将向每个受影响的用户支付5,000美元。
报道援引匿名消息人士指出，协议将于周四提交给旧金山法官Charles Breyer。审判原定于夏季开始。
美国联邦法官上月设定4月21日为大众和监管机构达成和解的最后期限。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
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