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国际财经 | 2016年 4月 21日 星期四 17:22 BJT

大众汽车将向每个受排放丑闻影响的美国用户支付5,000美元--报道

路透柏林4月20日 - 德国《世界报》周三报道称，大众汽车(VOWG_p.DE)与美国当局就柴油排放测试作假一事达成和解，大众将向每个受影响的用户支付5,000美元。

报道援引匿名消息人士指出，协议将于周四提交给旧金山法官Charles Breyer。审判原定于夏季开始。

美国联邦法官上月设定4月21日为大众和监管机构达成和解的最后期限。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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