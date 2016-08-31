大众可能10月与美国就大排量车排放问题达成协议--奥迪高管

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透香港8月31日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下全球奥迪销售主管周三表示，与美国当局就排放测试造假的大排量柴油车的谈判进展顺利，最快可能在10月就技术与财务和解方案达成共识。
“(我们)在与美国当局进行相当良好的讨论，”大众高端品牌奥迪(NSUG.DE)全球销售与营销总监Dietmar Voggenreiter在香港接受路透采访时表示。
关于3.0升排量汽车，“有望在10月，最迟在11月初，我们将与美国达成最终协议。”
大众汽车6月与美国当局达成协议，将支付最多达153亿美元回购或修理装备了排放测试作弊软件的47.5万辆2.0升大众与奥迪柴油车。该协议不包含8万辆搭载3.0升发动机的大众、奥迪和保时捷，如果大众汽车需要买回这些汽车，可能需要额外花费数十亿美元。
这起柴油车排放丑闻影响全球大约1,100万辆汽车，仍在拖累大众和奥迪的获利。今年奥迪预计实现不了获利目标，而核心的“大众”品牌第二季获利同比下降12%。(完)
(编译 张涛；审校 刘秀红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。