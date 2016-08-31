大众可能10月与美国就大排量车排放问题达成协议--奥迪高管

路透香港8月31日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下全球奥迪销售主管周三表示，与美国当局就排放测试造假的大排量柴油车的谈判进展顺利，最快可能在10月就技术与财务和解方案达成共识。

“(我们)在与美国当局进行相当良好的讨论，”大众高端品牌奥迪(NSUG.DE)全球销售与营销总监Dietmar Voggenreiter在香港接受路透采访时表示。

关于3.0升排量汽车，“有望在10月，最迟在11月初，我们将与美国达成最终协议。”

大众汽车6月与美国当局达成协议，将支付最多达153亿美元回购或修理装备了排放测试作弊软件的47.5万辆2.0升大众与奥迪柴油车。该协议不包含8万辆搭载3.0升发动机的大众、奥迪和保时捷，如果大众汽车需要买回这些汽车，可能需要额外花费数十亿美元。

这起柴油车排放丑闻影响全球大约1,100万辆汽车，仍在拖累大众和奥迪的获利。今年奥迪预计实现不了获利目标，而核心的“大众”品牌第二季获利同比下降12%。(完)