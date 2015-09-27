大众员工和供应商数年前曾对排放检测作弊提出警告--报道

路透柏林/罗马9月27日 - 两家德国报纸周日报道，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)的员工和一个供应商数年前就曾就旨在排放检测中作弊的软件提出警告。大众汽车目前正努力揭示其管理人员是否知晓这些作弊情况。

周日法兰克福汇报引述来自大众汽车监事会的消息人士报道，监事会在周五会议上收到一份内部报告，显示大众汽车技术人员曾在2011年对非法排放行为提出警告。大众未解释当时为何没解决此事。

另外，德国周日画报称，大众汽车内部调查发现零部件供应商Bosch于2007年写的一封信件，警告称Bosch提供的软件技术可能遭到非法使用。该报未引述消息来源。

大众汽车拒绝对上述两份报道的细节置评。

大众汽车发言人称，“我们正在进行严肃的调查，目前关注焦点还在”针对客户和经销商的“技术解决方案”上，“只要我们发现确凿的事实，我们就能给出答案。”

博世公司ROBG.UL发言人称， 该公司与大众汽车之间的交易是保密的。

德国画报称，上周辞职的大众汽车前执行长文德恩(Martin Winterkorn)要求获得截止明年年底的合同剩余时间内的全部薪水，可董事会不愿意。报道没有援引消息来源。文德恩去年的薪资为1,600万欧元，为德国DAX指数成分企业中薪酬最高的执行长。

新执行长穆勒(Matthais Mueller)致信公司员工，承诺“毫不松懈地”努力调查这一丑闻，在公司内推行“行业中最强有力的合规与治理标准”。

意大利报纸Corriera della Sera周日报道，大众意大利分公司已告诉经销商停止出售安装了受影响发动机的汽车。报道称，这一举措将令40,000辆车滞留在意大利。

大众汽车一位发言人表示，公司德国总部还没有指示经销商停止销售受影响汽车，但每个国家的销售部门有权自行作出决定。

意大利大众总部暂时没有回覆电话采访请求。(完)