美国法官批准大众汽车以12亿美元了结与经销商的纠纷

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透华盛顿1月23日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)因柴油车排放丑闻而与美国经销商达成12亿美元和解协议，每家经销商平均获赔185万美元。这项协议周一获得美国地区法官Charles Breyer的批准。
该法官称，650家美国经销商将在18个月内收到赔付，他判定这项和解协议是“公平、合理且适当的”。
大众汽车还同意继续向经销商提供按销量计算的奖励，并将允许经销商推迟两年进行资本改造。整体而言，大众汽车现已同意在美国的支付最高达220亿美元，以此了结车主、环境监管部门、美国各州以及经销商因柴油车排放超标而提起的诉讼。
大众汽车北美分公司执行长Hinrich Woebcken稍早表示，公司相信与“经销商的协议是非常重要的一步，我们保证为在美国的所有利益相关方把事情处理好”。
律所Hagens Berman发表声明称，与大众经销商的这项协议实际上估值超过16亿美元，除12亿美元现金支付外，还包括2.7亿美元以先付方式建立的拨备，以及1.75亿美元的持续销售奖励。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”