美国法官批准大众汽车以12亿美元了结与经销商的纠纷

路透华盛顿1月23日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)因柴油车排放丑闻而与美国经销商达成12亿美元和解协议，每家经销商平均获赔185万美元。这项协议周一获得美国地区法官Charles Breyer的批准。

该法官称，650家美国经销商将在18个月内收到赔付，他判定这项和解协议是“公平、合理且适当的”。

大众汽车还同意继续向经销商提供按销量计算的奖励，并将允许经销商推迟两年进行资本改造。整体而言，大众汽车现已同意在美国的支付最高达220亿美元，以此了结车主、环境监管部门、美国各州以及经销商因柴油车排放超标而提起的诉讼。

大众汽车北美分公司执行长Hinrich Woebcken稍早表示，公司相信与“经销商的协议是非常重要的一步，我们保证为在美国的所有利益相关方把事情处理好”。

律所Hagens Berman发表声明称，与大众经销商的这项协议实际上估值超过16亿美元，除12亿美元现金支付外，还包括2.7亿美元以先付方式建立的拨备，以及1.75亿美元的持续销售奖励。(完)