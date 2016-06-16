美国法庭判决支持政府新规 不利威瑞森与AT&T收购雅虎资产

路透纽约6月15日 - 美国上诉法庭判决维持政府对于网络供应商收集用户数据方式实施新限制的规定不变，分析师表示，此一判决可能不利于威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)与美国电话电报公司(AT&T) (T.N)收购雅虎(Yahoo!) (YHOO.O)的数码资产与新广告营收。

美国哥伦比亚特区上诉法庭周二维持政府禁止网络服务供应商阻止或拖延消费者取得网络内容的规定不变。这项规定是奥巴马政府的重大举措。法庭判决对大型有线与移动电话公司是一大打击，这些公司计划上诉，并呼吁国会介入。

威瑞森通讯与AT&T正在标购雅虎网络资产，对雅虎的广告技术工具也展现初步兴趣，雅虎的该项工具能够分析用户数据，推送定向广告。政府的部分新规定可能限制他们收集与使用客户数据以提升广告营收的能力。

“如果事情继续循着目前的情况发展下去，我们认为威瑞森与AT&T在如何使用数据方面可能会受到束缚，”MoffettNathanson分析师Craig Moffett表示。他指出，“谷歌将能更自由地使用这些数据。”

收集用户资讯的限制“会使得数据对威瑞森与AT&T而言的价值降低，”Recon分析师Roger Entner表示。

威瑞森与AT&T皆拒绝置评。(完)