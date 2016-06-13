独家：威瑞森通讯和AT&T将入围雅虎互联网资产最后一轮竞购

路透纽约6月13日 - 据知情人士透露，美国通信业竞争对手威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)(VZ.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)将进入第三轮、也是最后一轮对雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)核心互联网资产的竞购。

其中一名消息人士称，在召开董事会会议对第二轮竞购情况进行评估之后，雅虎最早周一将开始联系竞购方，通知其是否能进入下一轮竞购。

知情人士称，尽管美国最大无线运营商的威讯在上周的第二轮竞购中，出价处于35-50亿美元价格区间的低端，但其正试图在第三轮竞购中挑战第二大无线运营商美国电话电报公司。

据其中一名消息人士表示，雅虎希望到下月能完成竞拍。由于面临维权对冲基金Starboard Value LP的压力，雅虎开始尝试出售上述资产。

上述消息人士还称，一个由Quicken Loans Inc创始人Dan Gilbert牵头、伯克希尔哈撒韦 (BRKa.N)(BRKb.N)董事长巴菲特(Warren Buffett)支持的团体也将进入最后一轮竞购。

另一消息人士称，一些进入第二轮竞购的私募股权公司不会受邀提出第三轮竞价。

由于竞购事属机密，知情人士要求匿名。

雅虎、威讯和美国电话电报公司均拒绝置评。Quicken Loans发言人尚未代表Gilbert牵头财团回复置评要求。

消息人士此前曾说，并非所有的收购报价都涉及相同资产，有些竞购方表明对一些求售的专利和房地产资产不感兴趣。

威讯主要对雅虎的广告技术工具感兴趣。据路透上月报导，威讯一直在研究雅虎其他待售资产比如搜索、邮件和通讯服务等，如何能与美国线上(AOL)的对应业务相结合。威讯在去年以44亿美元收购美国线上。

雅虎若是出售网路资产，将导致其在雅虎日本(4689.T)的持股仅剩35.5%，对阿里巴巴(BABA.N)的持股仅剩15%。(完)