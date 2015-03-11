委内瑞拉与华尔街银行洽谈黄金互换交易--消息

路透加拉加斯3月10日 - 根据熟悉情况的政府消息人士透露，委内瑞拉央行正在与多家华尔街银行商谈进行黄金互换交易，对该国国际储备中价值约15亿美元的黄金进行货币化。

此举将有助于马杜罗(Nicolas Maduro)政府提高硬通货的持有量，目前这个石油输出国组织(OPEC)成员国正在努力应对消费者物价激升、产品长期短缺以及低油价导致的经济萎缩。

央行一位消息人士称，根据互换协议，委内瑞拉央行将拿出140万金盎司的黄金换取现金，四年后央行有权优先决定是否购回黄金。这位消息人士要求不具名。

该消息人士还告诉路透，参与目前谈判的至少有两家金融机构，它们是美国银行(BAC.N)和瑞士信贷CSGN.VX。

这些银行与委内瑞拉央行没有立即对此置评。

“目前正在展开相关工作，以期在4月底之前完成，”另一名与委内瑞拉财政部有关联的消息人士表示。

委内瑞拉必须为所获资金支付利息，但很可能该国央行还能保有这些黄金作为外汇储备。

委内瑞拉的储备以黄金为主。2008年全球金融危机之后，该国总统查维斯(已逝世)开始将央行的美元资产转为其他资产。

委内瑞拉央行总裁2013年年底时表示，该行收到展开类似操作的建议，但称并未达成任何协议。

由于油价挫跌和偿债压力沉重，马杜罗政府面临现金短缺境况。本月委内瑞拉有10亿欧元债券到期，4月还要支付近7亿美元的票息。(完)

(编译 郑茵/王颖；审校 张荻)

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