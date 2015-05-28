委内瑞拉与俄油达成140亿美元油气投资协议

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透卡拉卡斯5月27日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周三晚间表示，已与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)达成金额约为140亿美元的石油与天然气业投资协议。
马杜罗表示，他周三稍早已与Rosneft执行长谢琴(Igor Sechin)会面，陪同者包括PDVSA总裁Eulogio del Pino，以及国民大会主席暨社会党二把手Diosdado Cabello。
“我们进行了一场很好的会议，就超过140亿美元的投资达成协议，”马杜罗在电视转播中表示，并称这笔投资将令委内瑞拉的石油产量翻倍。
PDVSA野心勃勃地把正式目标定在2019年将全国日均产量提高一倍，至每日600万桶，预计其中4百万桶来自Orinoco Belt，不过鲜少有行业专家或外国投资者认为这些目标能够达成。
马杜罗在电视转播的社会党活动中，并未提供投资计划的明细。目前仍不清楚计划由谁提供融资。
PDVSA与委内瑞拉石油部并未立即回应提供详细内容的要求。也未能立即连络上Rosneft。
PDVSA周三稍晚在一份声明中表示，Rosneft已提议将其在合资企业Petromonagas的持股，由目前的16.7%增加至40%，也就是外国合伙者在委国石油合资企业的持股上限。(完)
(编译 陈宗琦；审校 许娜)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。