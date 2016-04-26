分析：劳动力扩张压制薪资增长 可能让美联储更有理由不急于升息

路透北卡罗来纳州罗利4月26日 - 具有中学或中学以下文化程度的美国人中，重返劳动力大军的人数在上升。这表明美国经济成长的范围扩大，但也可能抑制薪资的上涨，从而按住美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息之手。

美联储本周将召开会议，外界预计其将维持利率不变。美联储关注的一个因素是劳动力市场的闲置情况，以判断在不引发通胀的情况下，经济还有多大成长空间。

在截至3月的六个月间，25岁及以上无中学学历、目前有工作或正在找工作的人数比例上升了1.4个百分点，达到46.2%，接近2007-09年经济衰退之前的水平。具有中学学历的人中，这一比例上升了0.5个百分点；具备大学学历的人当中，比例基本未变。

低学历劳动者重返就业大军，表明经济仍处在从衰退中回升的过程。

根据乔治城大学经济学家的研究，衰退期间每五个失业的美国人中，就有四人只具有中学或中学以下的文化程度。鉴于这类人被永久关闭在劳动力大军之外的风险最大，因此人们担心，即便是在经济相对温和成长时期，劳动力市场仍会出现紧张的情况。

然而根据路透对劳工部数据的分析，美国劳动力市场人力闲置的程度，可能超过与5%失业率相符的水平，这是因为经济的改善促使低技术工再度开始求职。

长期从事一份工作、或者过去四周积极求职的人，方能计入劳动力的数量中。过去一年中，任何一个月份都有约600万美国人达不到这一标准，较经济衰退之前多出100万人。现年24岁的Nathan Patterson是这一未达标群体中的常客，直到前不久他还保持着这种状态。Patterson从伊利诺伊州一所高中肄业，后搬迁北卡罗来纳州的罗利。黯淡的工作前景使得他缺乏持续找工作的积极性。

但去年该地区发布的职位空缺数量增加，促使Patterson再度尝试求职，1月份时他在一家废钢加工企业找到了一份工作。

“我从一无所有到有了一片天地，”他说。

从事清扫工作的Patterson一小时可挣10美元，远低于全国平均时薪25.43美元，他正在学着操作吊车和钢材切割炬。

**小付出、大回报**

北卡在经济低迷时失业水平升速超越全国，有更多的工人被赶出就业大军，但如今收复失地的速度也超越全国，这在一定程度上归功于零售、休闲和服务业等低工资领域的强劲增长。

就全国而言，上述行业去年创造了近三分之一的新就业岗位，尽管其在总就业中仅占约五分之一的比例。这些行业的时薪一般比全国平均时薪低30-40%，这有助于解释为何过去几个月全国薪资水平增长缓慢，以及为何美国经济中没有较大的成本压力。

“这一周期中距离充分就业还有一些空间，这意味着美联储起初可以以较慢的速度升息，”美银美林的经济学家Michelle Meyer说。

路透访问的分析师预计，美联储今年将升息两次，第一次可能在6月，由于担心全球经济放缓对美国经济的影响，美联储可能谨慎推进升息。

美联储3月15-16日政策会议记录显示，决策者讨论了就业参与率近来有所上升，一些决策者还指出，就业市场仍存在闲置。

这种闲置在很大程度上是由就业参与率逐步上升造成，而后者主要受更多较低技能工人重新开始找工作的推动，其中很多人找到工作。

美国非农就业继续以每月大约20万个的速度增长，但失业率自去年10月以来几乎保持不变，因为每月有大约40万人进入劳动力市场，很多人很快就找到工作。

在北卡罗来纳，当地官员称，他们看到更多失业者并没有像以往经济衰退期间那样坐等疲软的就业市场好转，而是进入社区大学以获得能帮助他们找到更好工作的技能。

例如，今年25岁的Jackie Gregory在2014年11月丢掉了行政助理的工作，随后失业近一年，因为一些岗位需要Jackie并没有的大学文凭，还有一些工作的薪水还不足以支付托儿费用。Jackie随后用了三个月的时间，在当地一所社区大学完成了药房助理的课程。获得职业资格的Jackie在一家药房的电话中心找到了工作，时薪为12.26美元。

“如果我没有得到那份工作，现在几乎撑不下去了，”她说。(完)