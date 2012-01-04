深圳最低工资标准将上调至每月1,500元

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透1月4日电---深圳市政府表示，从2月1日起，该市将上调最低工资标准至1,500元/月，涨幅约为13.6%。
最近几个月，深圳市发生了一系列要求涨薪和更好福利的工人罢工事件。
深圳市人力资源和社会保障局在其网站声明中表示，深圳市2012年全日制就业劳动者最低工资将上调至1,500元/月。
《南华早报》周三报导称，深圳的一些企业主对该决定表示不满，称中国当局不顾他们一年内停止涨薪的呼吁。
报导援引深圳永保化工(Rambo Chemicals)工厂主Jimmy Kwok Chun-wah的话称："我们对这种突如其来的涨薪感到失望。涨薪的时机很不合适，严重打击了我们对制造业前景的信心。"
在欧元区债务危机、人力与原材料成本上涨的背景下，中国的出口导向型制造业已遭遇订单减少的困境。
四川省政府12月也表示，该省的最低月工资将於2012年上涨至800-1,050元之间。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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