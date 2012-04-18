研究显示男女仍未实现“同工同酬”

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透纽约4月17日电---美国周二公布的最新数据显示，在多数普通工作中，女性依然未实现与男性的“同工同酬”。
总体而言，男性每赚1美元，女性则赚77美分，在某些工作中，比如财务经理，女性则只能赚到66美分。
女性政策研究协会（IWPR）的研究主管Ariane Hegewisch表示：“性别收入差距并非因女性较男性工作量更少，我们进行的是同类项研究，即男女均是全职工作，我们发现，在40种工作中，男性的收入总是高於女性。”
她补充道，造成这种现象的理由各不相同，但歧视性法律案例显示，最好的工作职位总不太可能轮到女性，她们获得工作岗位的机会也相对较少，且在多年後，不会像男性一样获得同样的提升。
Hegewisch表示：“所有女性都在受聘于最好的工作职位时遭受歧视，尤其是黑人女性和西班牙裔女性。”
该调查是基於对美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics)全职员工收入数据的分析作出。该调查显示，2011年，全职女性雇员周薪中位数为684美元，而男性则为832美元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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