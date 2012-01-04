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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 13:35 BJT

深圳上调最低工资标准

深圳市宣布从2月1日起，该市2012年全日制就业劳动者最低工资标准上调至1,500元/月，涨幅约为13.6%。最近几个月深圳市发生了一系列要求涨薪和更好福利的工人罢工事件。《南华早报》周三报道，该市一些企业主对决定表不满，称政府不顾他们一年内停止涨薪的呼吁。路透

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