娃哈哈董事长称中美若发生贸易战 美国会更吃亏

路透北京3月7日 - 杭州娃哈哈集团董事长宗庆后表示，倘若中美爆发贸易战，美国会更吃亏；因美国将无法享用价廉的中国产品。

宗庆后周二在两会间隙对记者表示，美国新政府曾威胁将发动贸易战；但就他认为，美中若打贸易战，吃亏更大的是美国。

他指出，民众会抱怨美国政府，因为那使美国国内物价上涨。

宗庆后还预测，只要华盛顿继续对向中国出口高科技产品设限，美国对中国的贸易逆差就会持续存在。(完)