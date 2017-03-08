娃哈哈董事长称中美若发生贸易战 美国会更吃亏

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月7日 - 杭州娃哈哈集团董事长宗庆后表示，倘若中美爆发贸易战，美国会更吃亏；因美国将无法享用价廉的中国产品。
宗庆后周二在两会间隙对记者表示，美国新政府曾威胁将发动贸易战；但就他认为，美中若打贸易战，吃亏更大的是美国。
他指出，民众会抱怨美国政府，因为那使美国国内物价上涨。
宗庆后还预测，只要华盛顿继续对向中国出口高科技产品设限，美国对中国的贸易逆差就会持续存在。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。