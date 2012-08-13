香港《经济日报》：等中美欧出招救经济

（8月11日评论）

等中美欧出招救经济 /林瑞芬

总结近期港股形势,主要纠结在弱业绩/经济现实面与憧憬救济间.恒指昨回挫0.66%,收报20,136.国指跌0.57%至9,905收市,是因为弱业绩/经济现实面太残酷,後市还是在等中、美、欧三方出招救济.周四及周五中国连串经济数据显示,7月开局不畅顺,由原先预期第二季度经济筑底,顺延到第三季应该筑底的预期.三头马车已失两头的动力,目前要稳住经济不硬着陆,唯一似乎是要积极稳住固定投资,固投成最後一根活命草,从6月、7月财政支出同比分别急增17.7%及37.1%,可见中国已出手谷固投,但还是有约束性,因不能急於放松房控,房市未能活,内需难活,形成两难之处.对後市中国如何见招拆招,加强稳经济能力,摸着石头过河观察.事实如此,若投资者坚具信心中国经济可度难关,A股就不会如此低迷.

回顾恒指自6月近18,000转折反弹以来,基本经济及业绩面就没有大变,是欧债问题变得更为恶劣.美国经济放缓.中国经济未言已筑稳底部下,有压力才望令三大国在处理当前恶劣情况衍生动力解困,一切还是基於一份盼望.盼望可以不实在,但在未实现之前,又不能戳破其不实在,港股就是在此微妙形势中发展.只是全球成熟体系的经济面仍然疲弱,企业业绩大多差,已是铁一般的残酷现实.虽然预期会差,但当实际情况可能更差时,那时候还是不是所有投资者都承受得了?个股例证显示,利丰(0494.HK)周四公布中期核心经营溢利按年跌22%,明显差於券商的预期,昨就因此以裂口低开,并大跌19%至12.9港元收市.下周仍陆续会有蓝筹及国企公布业绩,腾讯(0700.HK)率先倒下,昨急跌2.8%至232.8港元.据巴克莱资本刚发表研究报告指,预期腾讯次季收入达到96.7亿元人民币,按年增43%.但按季只升0.2%,表现低於市场预期.该股连番受制240港元而回,明显有阻,短线回吐有顺势下试50天线227港元的压力,能否阻得住跌势,要看业绩.

中国出口表现较预期差,恒指有藉口昨又回落133点至20,136,大市沽空金额55亿港元,占昨总成交额446亿港元的12.3%,较平日的9%-10%提升.据中国海关总署公布,中国内地7月出口总额为1,769亿美元,同比增长1.0%.6月则同比增长了11.3%.进口总额达1,518亿美元,同比增长4.7%.相比6月的同比6.3%有所下降,两个数据均是2009年底以来的历史低位.欧债问题的严重拖累,对欧盟出口继2012年上半年的同比-0.8%,其在1月至7月同比为-3.6%.对美国、日本和东盟国家的出口自2012年上半年分别减速2.2%、1.5%和0.6%.

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贷款逊预期,内需须提振 /余少文

大市终於调整,7月贸易数据远差预期,以及中国内地新增贷款未如理想等因素下,市场憧憬中国出招,减息降准已是共识.但认为中国首要解决内需不振问题,如未能真正有效刺激内需,经济放缓於第三季也未能见底.A股五连升後昨日回气,国企指数也跌56点或0.6%,收9,905点,成交额降至95亿港元,只有26%主板H股可以逆市上升,内银股相对受压,或是7月新增贷款远低於预期所影响.至於红筹指数跌1点,收3,943点,成交额37亿港元,主要靠能源类股份支撑.7月CPI、PPI、固定资产投资、零售消费额等数据差於预期,国指仍可先跌後升,昨日轮到进出口数据和金融数据出场,同样差於预期,股市却高开低收,反映股民被中国内地数据所困扰,尽管预期中国在数据差劣下会出招,但目前只是”皇帝唔急太监急”,反映中国仍有不少顾虑而不肯当机立断出手.

进出口贸易数据差劲确实出乎市场预料,日前已指出市场料进口和出口增长分别为7%和8%,最後结果是进口升4.7%,是三个月来最低增长.出口增长更降至1%,是六个月来最低,可以说外围需求不振外,中国内地需求也是”五十步笑百步”,同时亦传导到贷款身上.因为人民银行数字显示,7月底M2增长13.9%,跟市场预期的13.8%相若,但7月新增贷款只有5,401亿元人民币,却远低於市场预期的6,900亿至7,000亿元人民币,故在央行连续两次减息後仍出现新增贷款逊於预期,显示中国内地贷款需求不足.7月新增贷款中的短期贷款只增加660亿元人民币,中长期贷款增加1,180亿元人民币,而非金融企业及其他部门贷款增加3,558亿元人民币,当中中长期贷款增加920亿元人民币,上述中长期贷款占7月新增贷款比重超过38%,高於6月的30%,或反映近期政策对投资推动有一定帮助.

至於7月社会融资规模较去年同期上升93%至1.04万亿元人民币,由於社会融资规模包括金融机构新增贷款外,亦来自发改委、证监会、保监会、国债登记公司和银行间市场交易商协会等部门,7月金融机构新增贷款只占社会融资规模的52%,似乎反映其他部门的融资需求仍大.当然,中国仍未有减息降准,宁可连续七周进行滚动式逆回购,相信是观望6月和7月减息的滞後效应.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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