水、石油、交通、电力等领域价改要考虑群众承受力--发改委

路透北京11月25日 -中国国家发展和改革委员会副主任连维良周一表示，对于水、石油、交通、电力等领域的价格改革，在价格调整过程中要“充分考虑群众的承受能力”。

新华社援引他的话称，对于水、石油、交通、电力等领域的价格改革，要区分居民消费部分和经营性部分，居民消费部分通过阶梯价格机制保民生、保公平，尽量维持价格稳定，经营性部分主要发挥市场的作用。

同时，要建立社会救助、社会保障与物价上涨幅度挂钩的机制，不因为价格上涨使低收入群体生活受到影响。

连维良还明确了发改委对于价格改革的其他措施，包括缩小政府定价的范围，凡是能够由市场决定价格的，都要由市场来决定，特别是要放开竞争性环节的价格；对继续由政府定价的项目，要完善公开、透明的定价规则和定价机制，能够接受社会监督，建立有利于节能减排、生态文明建设、经济转型升级的价格政策体系。

他还谈到，根据初步拟定的改革方案，中央层面对企业固定资产投资的审批范围逐步缩小，中央层面直接审批的投资量有望减少60%。

今年以来，国家发改委已先后下放44项行政审批事项，下一步将进一步加大审批权下放的力度。重点是下放投资项目审批权限，缩小政府定价范围，充分发挥市场定价的作用。

连维良称，权力下放以后，政府要履行好监管的职能，尤其是要强化准入标准，特别是节水、节地、节能等方面，并建立和健全防范和化解产能过剩的长效机制。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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