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时事要闻 | 2014年 1月 26日 星期日 14:39 BJT

沃尔玛质量控制流程遭央视炮轰

路透香港1月24日（记者 Clare Baldwin/Alice Woodhouse） -中国官媒中央电视台曝沃尔玛(WMT.N)虽对供应商制定严苛准入条件，但在执行中却大打折扣，对一些利润率较高的产品进行“特批”进店销售。

报道引述沃尔玛一匿名前雇员以及2006年以来逾200份文件，提到“特批程序”，以及没有生产许可证的酒类供应商。

沃尔玛称，一直密切监控供应链，只在特殊情况下使用特批程序，比如供应商改变产品的尺寸或是变更经销商。

“我们的特批流程仅限于为已有长期合作关系、建立信任基础的供应商来加速商品审批流程。该流程需要通过三层管理者审批才可以进入到商场销售。这层层审批制度是确保产品安全，公司也绝不允许假冒产品或次品流入商场，也绝不会牺牲和损害消费者的利益和安全，”沃尔玛在声明中称。

“在过去一年里，我们停止销售了几百种没有达到顾客所期望质量的产品。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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