沃尔玛称拟增持中国1号店股份至51%

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透上海2月20日电---全球最大的零售企业--美国沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)宣布,拟对中国电子商务公司1号店增加投资,其持股比例将提高至约51%.
去年5月,沃尔玛宣布计划购买1号店的少数股权.该公司周一发布新闻稿称,该项投资将提交相关监管部门批准.
目前1号店在母婴品、消费电子及服饰的网上零售方面已取得一定的领先地位,其在上海、北京、广州等地建立物流基地,拥有5,400名员工.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。