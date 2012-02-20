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中国财经 | 2012年 2月 20日 星期一 11:49 BJT

沃尔玛称拟增持中国1号店股份至51%

路透上海2月20日电---全球最大的零售企业--美国沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)宣布,拟对中国电子商务公司1号店增加投资,其持股比例将提高至约51%.

去年5月,沃尔玛宣布计划购买1号店的少数股权.该公司周一发布新闻稿称,该项投资将提交相关监管部门批准.

目前1号店在母婴品、消费电子及服饰的网上零售方面已取得一定的领先地位,其在上海、北京、广州等地建立物流基地,拥有5,400名员工.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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