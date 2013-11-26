沃尔玛国际业务主管McMillon接任CEO

* 47岁的Doug McMillon被提拔为执行长，2月1日履职

* 他目前执掌沃尔玛的国际业务

* 即将卸任的执行长Mike Duke继续担任一年顾问

* 股价上涨0.8%，触及纪录高位

路透11月25日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)已经任命公司资深高管DougMcMillon成为新的执行长(CEO)，寄望他管理国际业务的经验将带动沃尔玛成长。

McMillon被委任之际，沃尔玛在美国的营收增长一直不温不火，公司也在努力提高海外业务的获利能力。

McMillon今年47岁，其整个职业生涯都在沃尔玛度过，华尔街投资者之前普遍认为他是接替63岁的现任执行长MikeDuke的热门人选。

自2009年1月以来，他一直执掌沃尔玛国际，这是沃尔玛的第二大业务部门。在此之前，他担任沃尔玛的仓储式零售连锁业务山姆会员店的执行长。

“McMillon几乎(在沃尔玛)什么都干过，”Telsey Advisory Group分析师JoeFeldman表示，“他很适合公司文化，而且正处在47岁壮年的他可能会为沃尔玛工作很长时间。”

该公司股价收高0.8%至80.43美元，为历史新高。

Cowen & Co分析师FayeLandes称，外界一直认为，McMillon可能获得了控股近半的Walton家族的支持。他还表示，McMillon就任执行长可能会对沃尔玛的高层带来影响，首当其冲的就是美国分公司执行长Bill Simon，后者也是执行长一职的热门人选。

在Duke担任执行长期间，沃尔玛股价上涨69.3%，表现逊于标普500指数.SPX以及标普零售指数.SPXRT，两项指数同期分别上涨118.5%和253%。

McMillon将在明年2月1日履新，而Duke将继续担任一年董事会执行委员会主席和执行长顾问。(完)

(编译 李春喜/朱晓军；审校 徐文焰)

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