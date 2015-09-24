《独家新闻》沃尔玛向供应商施压 寻求分享人民币贬值带来的好处

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥9月24日（记者 Nathan Layne/Nandita Bose） - 消息人士称，沃尔玛 寻求让供应商对中国制造的商品降价，称其应当共享人民币贬值带来的好处。

据一位向沃尔玛此举提供建议的咨询师称，近几周沃尔玛的经理们与逾1万家在中国有生产工厂的不同国家供应商联系，寻求让供应商在包括家居、服饰、保健美容品、家电、玩具等主要日用品降价2-6%。为了保护其与沃尔玛的关系，这位咨询师要求匿名。

据两家耐用品供应商的高管称，沃尔玛对供应商称，他们应当让渡因人民币贬值而节省的成本，这样沃尔玛才能实现“天天低价”（EDLC）。这些高管同样要求匿名。这两家供应商表示，他们计划与沃尔玛就降价幅度进行协商。

沃尔玛发言人Deisha Barnett拒绝就公司是否正在寻求让中国制造的商品降价置评。

其他零售商也采取行动，寻求分享人民币贬值带来的好处。玩具反斗城（Toys R Us）的一位高管上月对路透称，公司正在与供应商“接触”，寻求修改合约条款。家得宝 首席财务官Carol Tome称，他们已经确定了因人民币贬值可能节省的成本，也会寻求分享。

上月，中国当局安排人民币贬值，以提振经济和低迷的出口。随着人民币贬值，中国出口品被以美元购买时变得便宜，而美元则是供应商合约最常使用的币种。

Barnett称，新的供应商协议旨在让协议条款在各供应商中变得更一致，是公司在其商店保持低价努力的一部分。

“这终归会调整，也并非易事，但我认为这对我们的业务是最适合的，最终对我们的客户也是最好的，”Barnett说。

一些供应商对路透称，他们已经拒绝了沃尔玛的要求，理由是新条款会增加成本，导致他们很难按照沃尔玛要求的低价供应商品。

供应商及咨询师称，沃尔玛的相关要求可能遭到抵制。(完)