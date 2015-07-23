沃尔玛全资收购1号店 加速开拓在华电商业务

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月23日 - 美国零售巨擘沃尔玛 周四称，已经收购1号店余下49%股份，将这家中国电商企业完全纳入麾下，以加速开拓在华电商业务。

在实体零售商面临在线零售商的激烈竞争和中国经济增速放缓之际，这笔投资将有助于沃尔玛瞄准中国快速成长的电子商务市场。

中国当局上月表示，将允许外资完全拥有一些电商业务，鼓励外商投资，促进电商行业的发展和市场竞争。

“（1号店的）本土优势，结合沃尔玛全球采购资源、以及我们强大的本土实体零售业务和供应链系统，将帮助我们以令人兴奋的新方式为顾客带来他们想要的低价商品，”沃尔玛全球电子商务总裁兼首席执行官尼尔·阿什（Neil Ashe）在声明中称。

沃尔玛没有透露本次从1号店前高管和中国平安手中收购1号店股份的价格。

沃尔玛亚洲总裁兼首席执行官贝思哲（Scott Price）今年稍早些时候告诉路透，在线零售业务对帮助沃尔玛在华开拓年轻客户群体市场很重要，沃尔玛将加强线上和线下业务协同。

沃尔玛周四还宣布，沃尔玛全球电子商务亚洲区总裁和首席执行官王路将管理1号店。1号店前任董事长于刚和前任首席执行官刘峻岭在本月早些时候已宣布他们决定离开1号店。（完）