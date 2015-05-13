《独家新闻》沃尔玛因应股东要求，加强游说支出信息披露

路透芝加哥5月13日 - 沃尔玛(Wal-Mart) 称，将直接向投资者披露在美国各州的游说支出，以回应股东要求在影响公共政策行动方面提高透明度的压力。

沃尔玛将成为首个公布各州相关支出的道琼工业指数成分股，让大家注意这个项目在某些州可达数十万美元的支出。沃尔玛的做法可能给其他企业开启先河，就像该公司今年稍早提高劳工薪资后，同业纷纷跟进的情况。

尽管联邦级别的讯息披露准则统一，而且相当详细，但各州之间则存在巨大差异，而且很难获得信息，削弱外部团体监视的力度。倡言披露信息的人士称，与此同时，国会的僵局让一些企业游说的重点转向各州，令提高透明度更加重要。

Walden Asset Management投资社会责任主管Timothy Smith称，沃尔玛决定扩大公开各州游说信息的决定“极其重要”，因为与联邦层级游说支出相较，各州支出可能不遑多让、甚至有过之而无不及，其他原因则在于该公司的规模以及在企业部门的影响力。该资产管理公司对数份要求加强披露的股东提议提供支持。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)