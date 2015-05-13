《独家新闻》沃尔玛因应股东要求，加强游说支出信息披露

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月13日 - 沃尔玛(Wal-Mart) 称，将直接向投资者披露在美国各州的游说支出，以回应股东要求在影响公共政策行动方面提高透明度的压力。
沃尔玛将成为首个公布各州相关支出的道琼工业指数成分股，让大家注意这个项目在某些州可达数十万美元的支出。沃尔玛的做法可能给其他企业开启先河，就像该公司今年稍早提高劳工薪资后，同业纷纷跟进的情况。
尽管联邦级别的讯息披露准则统一，而且相当详细，但各州之间则存在巨大差异，而且很难获得信息，削弱外部团体监视的力度。倡言披露信息的人士称，与此同时，国会的僵局让一些企业游说的重点转向各州，令提高透明度更加重要。
Walden Asset Management投资社会责任主管Timothy Smith称，沃尔玛决定扩大公开各州游说信息的决定“极其重要”，因为与联邦层级游说支出相较，各州支出可能不遑多让、甚至有过之而无不及，其他原因则在于该公司的规模以及在企业部门的影响力。该资产管理公司对数份要求加强披露的股东提议提供支持。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)