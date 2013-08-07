沃尔玛考虑竞购和记黄埔欲出售的百佳超市业务--消息

路透香港8月7日 - 熟悉内情人士对路透说，全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)正考虑竞购亚洲富豪李嘉诚欲出售的香港超市业务。

李嘉诚的和记黄埔集团0013.HK已设定8月16日为百佳超市(ParknShop)第一回合竞购截止日，其估值最高达40亿美元，引发各方企业及私募股权买家的兴趣。

消息人士说，沃尔玛正在与一家银行进行评估，衡量其在下周截止期之前可对百佳超市提出的选项。

沃尔玛不愿对此事置评。消息人士也因谈判不公开而不愿具名。

虽然私募股权投资公司最初并未受邀参与竞购过程，但消息人士说，最近KKR & Co LP (KKR.N)和德州太平洋集团(TPG)已获邀请。

消息人士还说，其他包括黑石集团(百仕通)(BX.N)在内的股权收购公司已经与银行讨论为可能的竞购融资。

KKR不愿置评。黑石集团和德州太平洋集团则尚未能立即对此做回应。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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