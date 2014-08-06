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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 12:16 BJT

美国个股：沃尔格林放弃将税籍移往海外计划

路透华盛顿/纽约8月5日 - 美国零售商沃尔格林公司(Walgreen) 周二放弃通过设籍海外以减少在美国税负的计划，在此同时，美国政府表示，考虑采取措施，遏制企业这种改变税居地的交易。

消息人士称，沃尔格林将买下欧洲同业联合博姿(Alliance Boots) 的55%股份，但不会利用这项交易把纳税注册地点迁至海外。沃尔格林是美国最大连锁药店的营运商。

这将是近几个月来，第三起告吹的大企业税负倒置(inversion)计划，凸显出相关复杂程度，以及这些交易在美国的政治敏感性升高。

沃尔格林先前持续遭到股东施压，希望利用收购联合博姿进行税负倒置，将税居地移至瑞士或英国。

所谓税负倒置，是美国企业收购或设立一家海外公司，将税籍移至这家海外公司及所在国，但核心业务留在美国。如此一来，美国政府无法对公司的海外获利课税，同时公司更容易采取其他节税措施。

沃尔格林周二股价收低4.4%，至69.12美元。

联合博姿发言人拒绝评论。

而美国政府周二称，鉴于国会未能解决问题，考虑采取行政举措，抑制倒置重组。

“针对可抑制企业税负倒置能力的可能行政手段，财政部正在考虑众多主管机关，同时也研究可大幅降低税负倒置的避税效果方法，”财政部发言人在一份电子邮件中称。

该发言人还称，如果国会不采取行动，财政部可以做的有限，“立法是彻底处理税负倒置的唯一途径。”

三名重量级民主党参议员周二要求美国总统奥巴马行使行政权力，以减少或消除企业倒置重组的税赋优惠。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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