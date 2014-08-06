美国个股：沃尔格林放弃将税籍移往海外计划

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透华盛顿/纽约8月5日 - 美国零售商沃尔格林公司(Walgreen) 周二放弃通过设籍海外以减少在美国税负的计划，在此同时，美国政府表示，考虑采取措施，遏制企业这种改变税居地的交易。
消息人士称，沃尔格林将买下欧洲同业联合博姿(Alliance Boots) 的55%股份，但不会利用这项交易把纳税注册地点迁至海外。沃尔格林是美国最大连锁药店的营运商。
这将是近几个月来，第三起告吹的大企业税负倒置(inversion)计划，凸显出相关复杂程度，以及这些交易在美国的政治敏感性升高。
沃尔格林先前持续遭到股东施压，希望利用收购联合博姿进行税负倒置，将税居地移至瑞士或英国。
所谓税负倒置，是美国企业收购或设立一家海外公司，将税籍移至这家海外公司及所在国，但核心业务留在美国。如此一来，美国政府无法对公司的海外获利课税，同时公司更容易采取其他节税措施。
沃尔格林周二股价收低4.4%，至69.12美元。
联合博姿发言人拒绝评论。
而美国政府周二称，鉴于国会未能解决问题，考虑采取行政举措，抑制倒置重组。
“针对可抑制企业税负倒置能力的可能行政手段，财政部正在考虑众多主管机关，同时也研究可大幅降低税负倒置的避税效果方法，”财政部发言人在一份电子邮件中称。
该发言人还称，如果国会不采取行动，财政部可以做的有限，“立法是彻底处理税负倒置的唯一途径。”
三名重量级民主党参议员周二要求美国总统奥巴马行使行政权力，以减少或消除企业倒置重组的税赋优惠。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
* 欧元向1.09美元小步靠拢 * 周一因法国大选选情推动的升幅为6月来最大 * 加元受挫，受美国将对加拿大软木材课征反补贴税的打击 * 全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月25日 - 欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。 加元则跌至四个月低点，之前美国对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税。 中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选第一轮投票，提振欧元 周一涨至1.09美元上方。民调显示，马克龙将在下月的大选决选中击败反欧盟、反欧元的民族主义者勒庞，这让投资者受到鼓舞。 0820GMT，欧元涨0.2%报1.0891美元，距周一所及高点1.0940不到0.005美元。 法国选举第一轮投票结果，未出现投资者担心的最糟糕情形，即极右与极左派候选人联手进入第二轮。 此前因未能预测到去年英国退欧公投结果和特朗普当选美国总统而受到