美股续跌 因对美联储何时开始缩减购债不确定

* 洛克哈特和埃文斯谈论9月缩减购债

* 成交保持清淡

* 瑞信下调IBM评级，该股为跌幅最大的道指成份股

* 道指和标普500指数收低0.6%，Nasdaq指数跌0.7%

路透纽约8月6日 - 美国股市周二连续第二日下跌，此前两名美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话使投资人不肯定可能的美联储缩减购债行动的时间。

亚特兰大联储总裁洛克哈特接受Market News International访问时表示，美联储可能早至9月就开始缩减刺激计划规模，但如果预期的下半年经济成长未能实现，美联储可能需要再等等。

之后，芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储将可能在今年稍晚缩减刺激计划，也可能早至下个月就行动，但这要看经济数据。

美联储官员“说话模棱两可，这也是为什么市场仍有些困惑的原因，”O’Neil Securities纽约证交所场内分支董事Ken Polcari表示。

“目前市场没有理由上涨，因为仍太不明朗。”

周一道指和标普500指数下跌的一个原因是达拉斯联储总裁费希尔表示，他支持下个月缩减购债，除非经济数据转差。

周二，标普500指数的跌幅为6月24日来最大，因投资人继续对近期升势锁定获利。上周末，道指和标普500指数连续刷新收盘高位。

道琼工业指数.DJI收跌93.39点，或0.6%，至15,518.74点；标准普尔500指数.SPX收低9.77点，或0.57%，至1,697.37点；Nasdaq指数.IXIC下滑27.18点，或0.74%，至3,665.77点。

盘中稍早，道指低见15,473.40点，标普500指数日低为1,693.29点，Nasdaq日低报3,654.672点。

在过去六周内，标普500指数有五周上涨，期内升幅超过7%。

今日成交连续第二日清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为55亿股，低于日均量63.6亿股。成交清淡令市场波动被夸大。

周一为今年迄今成交量最低的完整交易日。由于非农就业报告等重要经济数据以及重量级企业业绩都已公布，预计本周交易将保持淡静。

对道指拖累最大的是IBM(IBM.N)，该股重挫2.3%，报190.99美元，此前瑞信将该股投资评级由“中性”下调至“表现逊于大盘”。瑞信称IBM未来成长将有挑战，并将该股目标下调25美元至175美元。在道指表现最差的10大个股中，IBM位居榜首。

美国银行(BAC.N)下滑1.1%，报14.64美元，此前美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)对该行提出民事欺诈诉讼，涉及8.5亿美元住宅抵押贷款支持债券。

标普金融股指数.SPSY下滑0.9%。

零售股跌幅居前，American Eagle Outfitters (AEO.N)重挫12%，报17.57美元，此前该公司公布第二季盈利受到销售和利润率疲弱拖累。多位分析师下调该股评级。标普零售股指数.SPXRT收低0.4%。

汤森路透提供的数据显示，在已公布业绩的418家标普500指数成份股企业中，67.5%的获利优于分析师预期，与过去四季的均值一致。约54%的企业营收高于预期，优于过去四季的均值，但低于历史均值。

纽约证交所下跌股和上涨股比约为3:1，Nasdaq市场则超过2:1。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。