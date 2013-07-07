美股周五大涨 因就业数据胜预期显示经济复苏增强

* 6月非农就业岗位增幅胜预期

* 标普500指数6月19日来首次收在50日移动均线之上

* 小盘股指数创下历史新高

* 三个股指均升约1%

路透纽约7月5日 - 美国股市周五大涨，此前强劲的美国就业数据直指经济不断增强，且投资人暂时没有理会对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能早至9月开始缩减刺激计划的忧虑。

盘中多数时间，市场交投震荡，成交清淡，尾盘扩大升幅，标普500指数自6月19日来首次收在50日移动均线之上。

美国就业报告显示6月新增非农就业岗位19.5万，预估为16.5万，失业率则持稳在7.6%，因就业人口增加。美国劳工部还将4月和5月的非农就业岗位增幅上修了7万。

本周，道指上涨1.5%，标普500指数升1.6%，NASDAQ指数攀升2.2%。

起初，投资人将就业数据视为美联储将较预期更早的缩减刺激计划的机率增加。但之后随着投资人认为数据显示经济积极迹象后，市场反弹，景气类股领涨。

“是否就业报告将影响美联储开始缩减购债进程还有待观察。不过，正如美联储建议的，我们不要只看近期的单一数据，而是把眼光放在更长远的经济表现上，”Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson表示。

道琼工业指数.DJI收升147.29点，或0.98%，至15,135.84点；标准普尔500指数.SPX攀升16.48点，或1.02%，至1,631.89点；Nasdaq指数.IXIC收涨35.71点，或1.04%，至3,479.38点。

小盘股和银行股上扬，归功于投资人积极看待强劲的就业数据。

标普小盘股600指数.SPCY大涨1.5%，创下568.15点历史新高，标普500金融股指数.SPSY劲升1.8%。

美国银行(BAC.N)升1.8%，报13.06美元，花旗集团(C.N)升1.8%，报48.53美元，大型银行通常得益于利率攀升，因利率上升会增加其净息差。

美国公债收益率周五大涨，因预期美联储将早至9月就会开始缩减购债。

成交清淡，许多交易商在周四美国独立日假期后还未回场。纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为49亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

金价重挫3%，因美元上涨而扩大稍早跌幅。金矿商Newmont Mining (NEM.N)为表现最差的标普500指数成份股，大跌4.3%，报27.78美元。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,708家和1,309家，Nasdaq市场则分别为1,815家和662家。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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