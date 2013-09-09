美股收高 Nasdaq指数创2000年9月来最高收位

* Nasdaq指数创2000年9月来最高收位

* 中国出口轻松超过预期，提振原材料股

* 参议院将对授权对叙利亚动武的决议举行程序性投票，前景不明朗

* 道指升0.9%，标普500指数升1%，Nasdaq指数大涨1.3%

路透纽约9月9日 - 美国股市周一大幅收高，Nasdaq指数创下2000年9月来最高收位，因中国经济数据强劲提振市场对全球经济体质的乐观情绪。

购并活动以及对西方牵头可能对叙利亚动武的担忧缓解也提振市场人气。

标普500指数连升第五日，创下8月1日来最佳单日表现，10大类股全线收高。纽约证交所和Nasdaq市场都有超过七成的股票上涨。

原材料股.SPLRCM领涨，上扬1.5%，此前中国公布8月出口轻松超过预期，消费者物价持稳。美国钢铁(X.N)跳升3.5%，报19.35美元，美国铝业(AA.N)升2%，报8.08美元。

“这进一步证实中国政府稳定经济的努力在起作用，这真的对市场有提振作用，”National Securities首席市场策略师Donald Selkin表示。

午后股市扩大升幅，因美国国会轻松通过授权向叙利亚动武的可能性降低。近几周，叙利亚相关的地缘政治不确定性已经成为影响市场的主要因素，投资人尤其担心对油市可能造成的冲击。

美参议院民主党领袖里德称参议院将在周三对授权对叙利亚动武的决议举行程序性投票，但不清楚是否措施能够吸引足够支持，以清除预期中的程序性障碍。

“所有民调显示奥巴马要得到授权非常困难，这可能足以推迟任何行动，或至少令行动更为谨慎，”帮助管理30亿美元资产的Selkin称，“这两样都会提振市场。”

另外，俄罗斯建议将叙利亚化武交由国际控制，这受到叙利亚政府的欢迎。叙利亚称赞俄罗斯寻求“避免美国过激行动”的努力。

道琼工业指数.DJI收高140.62点，或0.94%，报15,063.12点；标准普尔500指数.SPX收高16.54点，或1%，至1,671.71点；Nasdaq指数.IXIC上涨46.17点，或1.26%，至3,706.18点。

标普500指数升穿50日移动均线切入位，为8月23日来首见，这是短期正面动能迹象。该指数连升五日，期内大涨2.4%。

成交清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约56.7亿股，低于今年迄今日成交均值约62.5亿股。

购并交易进一步提振市场信心，Koch Industries同意以约72亿美元收购MolexMOLX.O。后者猛涨31.7%，报38.63美元，领涨标普成份股。科技股.SPLRCT升1.3%。

投资人也在关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策。多数市场人士预计美联储下周将宣布缩减货币刺激措施。

下跌个股中，Tenet Healthcare (THC.N)重挫3.7%，报38.39美元，巴克莱资本将医保股评级由“增持”下调至“中性”，称希望在今年大涨后锁定获利。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。