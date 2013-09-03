美股上扬 但美国众议院领袖支持对叙动武使涨势消退

* 美国众议院领袖支持对叙利亚动武

* 微软和Verizon在公布并购交易后急跌，重压蓝筹股

* ISM制造业指数强于预期

* 道指上扬0.16%，标普500指数小涨0.42%，Nasdaq指数收涨0.63%

路透纽约9月3日 - 美国股市周二收盘小涨，在共和党领袖表示支持奥巴马总统发出的对叙利亚实施军事打击的呼吁后，涨势消退。

标普500指数早盘上涨超过1%，因奥巴马总统在对叙利亚动武前寻求国会的授权，预计此举将使美国至少在数日内不能对叙利亚采取任何军事行动。标普500指数上周回落1.8%，主要是因叙利亚将遭军事打击的不确定性。

美国众议院议长贝纳和众议院共和党领袖康托尔周二承诺，支持对叙利亚采取军事行动，因国际社会怀疑该国总统阿萨德用化学武器袭击平民，美国拟加以惩罚。

国会将在9月9日结束夏季休会，在此之前，无法投票授权美国军方对叙利亚采取行动。

“人们仍看到叙利亚问题的不确定性，希望最终会做出决定。在我们看到更明确的决定前，涨势仍将受到质疑，市场面临巨大的抛压，”TD Ameritrade的首席策略师J.J. Kinahan表示。

道琼工业指数.DJI收高23.65点，或0.16%，报14,833.96点；标准普尔500指数.SPX收高6.80点，或0.42%，至1,639.77点。Nasdaq指数.IXIC上扬22.74点，或0.63%，至3,612.61点。

强于预期的美国制造业和建筑支出数据为市场提供支撑，数据暗示全球最大经济体美国的经济成长正不断加速。

布兰特原油期货上扬1.2%，因叙利亚将遭打击的前景支撑对原油供应的忧虑，而中美两国经济数据改善，也扶助支撑油价。美国原油期货攀升0.8%。

诺基亚(NOK.N)同意将作价72亿美元将旗下手机业务出售给微软(MSFT.O)，消息推动诺基亚在美国上市的股票大涨31.3%，至5.12美元，成交创纪录水平。微软急挫4.6%，报31.88美元，对三大股指的拖累最大。

Verizon Communications (VZ.N)周一同意支付1,300亿美元购买沃达丰(VOD.L)(VOD.O)持有的双方美国无线合资公司的股份，结束了两家公司长达14年的联姻。Verizon劲挫2.9%，报46.01美元，而沃达丰在美国上市的挂牌回落1.1%，报32.01美元。

美国哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)周一与时代华纳有线网(Time Warner Cable)TWC.N达成协议，结束了过去一个月纽约、洛杉矶和达拉斯等地的时代华纳有线网用户无法收看CBS节目的局面。交易的财务条款未经公布。CBS急升4.7%，报53.50美元。Time Warner Cable上涨1.8%，报109.25美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为66亿股，高于今年迄今日成交均值约62.6亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,626和1,353，Nasdaq市场的涨跌股之比约为9:5。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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