美股一周展望：财报季进入高峰 聚焦苹果表现

* 财报季进入高峰，三分之一道琼成份股未来一周将公布业绩

* 美国主要股指创今年以来最大单周跌势

* 苹果周二盘后公布财报

路透纽约4月19日 - 苹果股价或许已经较去年9月的高峰几近腰斩，但它仍然是市场热议的焦点。只不过这次谈论的是，苹果股价会跌到多低？

在美国股市下跌逾2%，创今年以来单周最大跌幅之后，正常情况应该会出现技术性反弹。但苹果的财报可以轻易扭转情势；苹果预定周二盘后公布财报。

“苹果再也不是那支股价700美元的个股，但它仍是主要股指的重量权值股，而且它仍是反映消费者情况的窗口，有点像是对现实状况的验证，”TEAM Financial资产管理投资组合经理James Dailey称。

美国一连串经济数据欠佳，加上IBM(IBM.N)等绩优股财报不如预期，令美股近期承压。

道琼工业指数本周共跌2.1%，标准普尔500指数下跌2.1%，Nasdaq指数挫低2.7%。

“下周的关键水位将是标准普尔500指数的1,540点，接近50日移动均线，”Lek证券的市场分析总监Andre Bakhos称。

他并指出，若跌落这个水位，将加重下看1,500点的下跌压力。

周五时，标准普尔500指数收在1,555.25点。

财报季进入高峰，根据104家已公布公司及对未公布公司的预估，汤森路透资料显示，目前预估标准普尔500指数成份股第一季获利增幅为2.2%，高于4月1日时预估的1.5%增幅。

在已公布财报的企业中，67.3%获利高于分析师预测，只有43.3%营收高于市场预估。第一季营收较上年同期成长幅度预估只有0.7%。

未来一周约有三分之一的标普500成份股及三分之一的道指成份股预定公布财报。

道指成份股中，卡特彼勒(CAT.N)周一公布，周二有杜邦(DD.N)、联合技术(UTX.N)、及Travelers(TRV.N)。

波音(BA.N)及宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)周三公布，周四有艾克森美孚(XOM.N)。周五有雪佛龙(CVX.N)。

**空头挫伤苹果**

苹果下周将面临股东的严厉质疑。苹果股价目前比去年9月的高峰下挫超过40%。

光是今年，苹果股价已下跌27%，以美股市场人士的定义而言，仍深陷熊市格局。

根据路透调查的分析师预估均值，苹果季度营收预料仅成长8%，将是多年来最差的季度增幅之一。

苹果每股盈余料下滑18%，因苹果市场占有率遭三星电子等强劲对手蚕食，压挤利润率。

“市场知道苹果不会交出亮丽数字。但值得观察股价如何反应，毕竟苹果股价在公布财报之前已经持续承压，”Dailey称。

苹果周四收盘跌破400美元，为2011年12月以来首见。苹果股价去年9月触及700美元以上的历史高位后，至今市值已缩水超过2,800亿美元。周五时，苹果股价收跌0.4%，报390.53美元。

但苹果目前历史市盈率(本益比)为9倍。路透调查的58位分析师中，45人给予苹果“强烈买进”或“买进”评级。

根据汤森路透Starmine资料，苹果内在价值--根据未来10年成长率得出的目标价--约为每股565美元。

**房屋销售及GDP数据**

未来一周公布的经济指标涵盖房市、制造业及第一季国内生产总值(GDP)初值。房市部分，周一公布3月成屋销售，周二公布新屋销售。路透调查预测3月成长及新屋销售都将略高于2月。

美国3月耐久财订单将在周三公布，市场预估继2月成长后，3月将出现下滑。

周四公布一周初请失业金人数，预估减少至35.1万人。

周五将公布第一季GDP初值。预估环比年率为增长3%，去年第四季为增长0.4%。

周五将公布汤森路透/密西根大学消费者信心指数4月终值。预估为73.0，高于初值的72.3。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)

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