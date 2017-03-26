美股展望：焦点由医改到税改 牛市并未终结

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透纽约3月24日 - 美国共和党医保改革议案撤回，可能并不像一些人担心的那样，给股市牛市当头一棒，但要维持特朗普行情，投资者应降低对预期降税幅度的期待。
对医保改革法案前景的担忧导致美股创11月总统大选以来最大单周跌幅。但议案未能通过，可能也迫使特朗普政府谋划可行的税制改革方案，这可能兑现之前推动美国上涨的部分预期。
标普500指数自11月8日特朗普意外赢得选举以来涨幅最高达到12%，主要因预期降税、放宽监管和财政刺激等举措将提振经济成长和企业获利。
特朗普承认医保法案失败，他说，共和党可能会转向税改。对这种焦点转变的押注在周五晚些时候的股市上就有所体现，当时医保法案撤回的消息一爆出，股市就缩减日内跌幅。
“市场认为这提高了今年晚些时候降税的可能性，因为特朗普的行动正显示出更多的策略性。这让市场更感安心，”Voya Investment Management跨资产策略和解决方案部门投资总监Paul Zemsky表示。
特朗普在竞选时承诺把企业税率降至15%。为了使税改后政府收入维持不变，并让其党内对资金最敏感的人士乐于接受，特朗普政府希望通过医保法案能够节省开支，但该法案已不会成为现实。
“如果我们希望在8月休会前通过什么法案，很可能是税改，”Wunderlich Securities首席市场分析师Art Hogan表示。
“如果我们把企业税率定在25-30%，远高于竞选时承诺的15%和目前众议院计划的20%，我认为那样的话股市涨势就结束了。”
他说，企业税率降幅削减让股市面临风险，因为之前涨势寄望的是更大降幅。
“这不是负面影响，只是不如市场所期待的那么正面。”
除了特朗普促增长计划以外，一些投资者还指出全球经济改善，以及预期企业获利录得两位数增长，是支持股市较高估值的原因。
“我认为，迹象表明有一些特朗普幻想在推动这波涨势。尽管如此，潜在基本面确实有好转，”RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示。
周五的一份调查显示，德国民间部门3月扩张速度为近六年最快，表明德国经济增长第一季加快。
股市可能也转向企业获利来判断股价否合理。据汤森路透数据，第一季获利增幅料超过10%。2月消费者信心指数触及2001年7月以来最高，也表明投资者的看多人气。
如果获利未能录得两位数增幅，那么股市可能再度显得估值过高。未来12个月，每18美元预计会带来1美元获利，投资者标普500投资成本接近2004年以来最高。
“股市已经涨了这么多，尽管市场信心、对经济的预期和获利预期均大幅升高，我们仍认为估值太高，”瑞银证券美国股市和衍生品策略执行董事Julian Emanuel表示。(完)
(编译 李爽 审校 艾茂林)
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