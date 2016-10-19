焦点：投资者投奔债市 导致华尔街银行股票交易业务表现不佳

路透10月18日 - 在股票交易业务上投入巨资的华尔街银行可能运势逆转，上个季度客户纷纷回归债券市场，而将股市抛诸脑后。

过去几日公布的财报中，美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)的股票交易业务营收大幅下滑，高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)也仅是小幅增长。

分析师认为，股票交易清淡看来是与市况有关的短期现象，不大可能影响企业策略。许多银行已经在股票交易方面大举投入，即便其利润率相对较差，因为资本要求的新规总体上对股权产品要比债券产品更为宽容。

不过，当前银行面临巨大压力，要求确保每一笔投资都能产生回报，在这样的环境下，股票交易部门贫乏的业绩就尤为引人注目。分析师表示，他们将密切关注未来几个季度的业绩表现。

“虽然对于推动股票交易持续增长的潜力仍有疑虑，但在新监管规定下，这项业务面临的环境要好得多，”野村分析师Steven Chubak指出。

研究公司Coalition的资料显示，2010-2015年，银行业股票交易收入增长23%，债券交易收入则下滑36%。股票业务营收包括来自股票与相关衍生品交易，以及机构经纪服务的收入。

银行高管将近期业务下滑归因于围绕美国大选、英国脱欧和美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间存在疑虑。股市风险被认为高于债市，而投资人倾向于在市场充斥不确定性时远离风险。

穆迪投资服务公司的银行业分析师Ana Arsov认为，股票交易减少只不过是因为市场“自然的周期性”所导致。她指出，上季股市波动性很小，这令投资者的交易兴趣减弱。

在谈及股票交易下滑时，美国银行财务长Paul Donofrio也强调了债券交易业务上升，称这两块业务可在形势艰难时帮助抵消对方受到的打击。

在华尔街大型银行当中，花旗可能首当其冲。

管理层曾表明，花旗在全球股票交易业务当前的排名为第八或第九，将力争升至第五或第六名。

但花旗股票交易业务经调整后的营收同比减少23%，高管承认该行的投资尚未获得回报，部份归因于同业在僧多粥少的情况下也在抢占地盘所致。

“我不是在找藉口，但在市场量能挑战很大的情况下，很难抢到份额，”花旗首席执行官高沛德(Michael Corbat)指出。“在这种环境下，需要多花一点时间。”

花旗将营收同比下滑归咎于股票衍生品交易减少。美国银行在发布营收减少17%时指出，现货及衍生品业务获利的情况较差。

高盛及摩根大通股票交易营收则分别略增2%及1%。

摩根士丹利(MS.N)将于周三发布业绩报告。(完)