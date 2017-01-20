焦点：华尔街大行第四季债券交易收获丰硕 凸显以少博多新型态

路透1月19日 - 华尔街的银行曾靠鼓励债券交易员尽全力一搏而赚到丰厚利润，但从第四季业绩来看，他们的业务型态已经发生重大改变。

过去一周各银行的CFO及CEO们对第四季获利大增展开评估，发现债券交易表现最为亮眼，来自该业务的营收为华尔街排名前五的大型银行总营收贡献了117亿美元，较上年同期增长了46%。

银行高管们一致将此归功于有更多客户进行更多的交易。五大银行中每一家都公布了更低的“风险价值”(VaR)，这个指标衡量一家机构可能在某一天因交易而损失的资金规模。

其中VaR最低的是摩根士丹利(MS.N)。该行称，债券营收增逾一倍，尽管该行裁员了25%，并将债券业务的风险加权资产规模缩小了410亿美元。

这和十年前债市荣景时的说法截然不同。当时的摩根士丹利CEO描述说，该行如何想法设法寻找“有吸引力的机会”来产生创纪录的业绩。当时的交易VaR是目前水平的两倍还多。

“自金融危机以来银行养成了一种拒绝冒险的文化，”马里兰大学的金融学副教授Francesco D'Acunto称。

第四季度财报或佐证了银行管理人士常年挂在嘴边的一番话，即对债券交易的畏惧是暂时的，一旦客户开始增加债券交易，则形势将反弹。

2008年金融危机之后，监管机构提高资本要求，并限制银行用自有资本大规模押注，外界质疑债券交易业务是否会被这些规定永久性地压制。

第四季度大宗商品、利率产品以及外汇方面的交易量全线飙升，因投资者针对特朗普意外胜选以及美联储可能加息调整了投资组合。

银行仅作为买卖双方的中介就已获利。

“大家都说危机后银行不会赚钱，但显然并非如此，”Hennessy Funds投资组合经理Dave Ellison说，“他们眼下正在适应新环境，也知道他们不需要承担过去那种风险。”Hennessy Funds持有摩根士丹利股份。

展望未来，银行高管持乐观态度。花旗(C.N)首席财务官John Gerspach称，这种正面趋势已经延续至2017年。高盛(GS.N)首席财务官Harvey Schwartz预测，债券交易业务会“大幅增长”。

花旗当季债券交易业务增长36%，高盛则增长了78%。

对大型银行交易业务获利的看法更悲观一些。

摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙上月称，即便债券交易获利近期上升，但仍只是峰值时期的一半左右。

摩根大通第四季固定收益交易增加31%。美国银行(BAC.N)固定收益交易增长20%，其首席执行官莫尼汉称，2017年第一季交易业务前景强劲。

作为回应，管理团队近年来裁掉了数以千计的交易员。那些留下来的交易员收入变少，而对他们的要求条件却变多。

目前交易员不仅要接受经理的审核，还受到银行上下的严格审查，程度超乎以往。

2016年，摩根士丹利开始要求风险与合规人员对所谓的“重大风险承担者”进行评估，比如银行家和交易员。评估结果目前会影响到晋升和薪资决定。

马里兰大学的D'Acunto说，银行努力摆脱那种盛极一时的、男性荷尔蒙充斥的文化，其中部分努力是促进交易平台的多元化。他们还尽力营造一种团队氛围，而不是鼓励同一平台的交易员相互竞争。

“关键在于改变交易平台的动能氛围，”他说。“投行的所作所为不能再像电影《华尔街之狼》里演的那样了。”(完)