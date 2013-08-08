华尔街看好外汇交易商机

路透纽约8月7日 - 今年稍早外汇交易规模激增，良好的监管环境引发华尔街大银行在外汇交易领域展开激战，竞相争夺市场份额，并导致市场日趋分化。

主要货币的波动为华尔街银行创造了从协助客户交易中获利的良机。

据交易商、招聘机构和其他知情人士透露，最近数月美国银行(BAC.N)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)等银行纷纷采取措施扩大市场份额，而传统上这些银行的外汇业务规模要小于其主要对手。

它们在追赶德意志银行(DBKGn.DE)、花旗(C.N)、巴克莱(BARC.L)，以及摩根大通(JPM.N)等银行，后者长期雄踞外汇交易业务。此外，较小的公司比如BTIG、Newedge、FXCM IncFXCM.N和Gain Capital Holdings(GCAP.N)也不甘落后，这进一步加剧市场的分化。

银行在外汇交易方面的竞争尤为激烈，因为该行业面临的新监管措施不像衍生品和债券交易那么多。这意味着银行进行外汇交易所需要的资本要少于其他业务。

“这类产品不仅监管机构看起来放心，股东看好，从资本的角度看起来也划算，”咨询公司Coalition的研究和分析主管George Kuznetsov表示。

今年上半年，在日本货币宽松的扶助下、以及市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将缩减购债计划，主要货币交易量上升。业内消息人士称，央行的这类措施促使银行对冲外汇风险。

此外，中国和巴西等高速增长市场增速放缓，也影响到汇市，尤其是波及到资源丰富的澳洲。由于新兴经济体的原材料需求可能放缓，澳元兑美元跌至2010年以来所未见的低点。

据CLS Bank的数据，6月主要外汇日均交易量跳升至5.6万亿(兆)美元的纪录高位，较5月的4.9万亿激增15%。CLS Bank经营着全球最大的外汇结算系统。

虽然最近几周交易量有所下降，但竞争仍然激烈。

“进入这个行业的门槛很低，”一大型银行的资深外汇高管表示。“只要在谷歌上搜索一下如何汇钱到海外，你就会找到许多外汇提供商，而10年前它们很可能都不存在。”

**利润微薄**

虽然政策措施及有利的资本认列办法，让外汇交易成为银行业的一个新亮点，但该业务远远说不上是赚大钱的事业。

经纪商从每笔交易中能够赚到的费用相当微薄，而银行业者则是持续削价以扩大市占率。

根据Coalition数据，去年全球大型投资银行的外汇事业仅贡献了8%的固定收益营收。巴克莱分析师周二在一份报告中指出，尽管2013上半年对于华尔街来说景况不差，但第三季至今外汇交易量下滑了24%。

然而对于许多银行业者而言，唯有在新的监管规定让其他业务行不通的情形下，外汇交易才是个具有吸引力的业务。

国际资本规定认定外汇交易风险低于其他固定收益业务。Coalition的Kuznetsov称，这是因为基本上外汇交易所涉及的是现金交易。

就连瑞银集团UBSN.VX也选择坚守外汇交易，而退出多数固定收益交易业务以保留资本。

**人才需求**

高层主管人力搜寻及顾问公司Options Group执行长Michael Karp表示，尽管银行业者在许多固定收益交易领域裁员，外汇交易业务“是银行业者持续扩张并寻求振兴的领域之一。”

自去年以来，大型银行业者一直从竞争对手网罗人才，以强化其外汇交易业务。

春季时，美国银行从高盛挖来Jim Coulton及Babak Eftekhari，让他们担任高阶的外汇交易职位。摩根大通5月聘请为苏格兰皇家银行(RBS.L)打造跨境支付系统Ron Karpovich，来建立其企业外汇付款的专属软件。摩根士丹利去年底从花旗集团找来Giovanni Pillitteri担任外汇电子交易主管。

顾问公司Shift Forex共同创办人Matthew Miller表示，他一直接到许多雇主及客户的电话，问他能不能为大型银行的外汇职缺建议人选。

他说，“他们看来全都有人力需求，无论是在散户方面或机构投资人方面。”

Miller指出，金融业近几年来耗费巨资开发及推销新的外汇交易技术软件，开发成本从小型平台的5万美元到中大型平台的50万美元以上不等。

摩根大通全球利率、外汇及公共财政主管Troy Rohrbaugh表示，“业者在技术上大量投资。”(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦)

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