华尔街大银行的暑期班：给财富继承者的投资建议

路透纽约7月3日 - “是时候签婚前协议了？”这并不是夏季学校典型的课题，但在摩根士丹利(MS.N)上周为最富裕客户的千禧世代子女举办的活动中，这是最受欢迎的题目。

每年夏天，一些华尔街最大型的财富管理企业都会为富人客户未来的继承人举办活动，希望能教他们一些有关财富的知识，以给未来的业务关系打下基础。

财富经理在千禧世代身上看到巨大商机，他们在1980-2000年之间出生，除他们自己的收入外，未来30年预计还将从婴儿潮时期出生的父母继承约30万亿美元财产。

据波士顿咨询公司(BCG)，这一代人已经掌握着近17万亿美元资产，相当于全球财富的10%，到2020年料增至35.3万亿美元，比例上升至16%。

然而，由于世代文化差异，以及来自所谓“自动化投资理财顾问”数码创新企业的竞争，对于摩根士丹利、美国银行(BAC.N)、花旗(C.N)及瑞银集团等财富管理业者而言，要吸引千禧世代的注意十分困难。根据BCG的数据，在私人银行的资产管理规模之中，仅有6%属于千禧世代。

像摩根士丹利举办的这类会议，就是为了拉近年轻富家子弟与华尔街财管业者的距离。

摩根士丹利的这场会议，会场距离公司在纽约曼哈顿的总部不远，大约有50位来宾，年龄在18-35岁，他们的父母都是摩根士丹利私人财富管理部门的客户。这个部门只服务在摩根士丹利投资2,000万美元以上的客户。除了婚前协议课程，其他较受欢迎的讨论课程包括投资入门介绍及学习领袖人才的沟通技巧。

花旗的私人银行部门今年在三大地区持续举办类似活动，包括上个月在加州矽谷的一场。活动对象是客户家里确认将继承家族事业的子女，活动重点是如何运用人工智能等重大科技创新来提高获利。

“如果任何人认为，仅靠组织一场夏令训练营就可以获得（客户孩子们）的信任，那就是自欺欺人。”花旗私人银行负责下一代项目的全球主管Money Kanagasabapathy表示，“你必须真正激发他们的兴趣，并希望他们至少能持续与你联络沟通。”

矽谷风险投资人Shervin Pishevar的女儿Darya Pishevar上周参加了摩根士丹利组织的活动。Darya目前仍在读高中，但她表示，她对于领导力和影响投资的课程很感兴趣，因为她的家庭可能会创建一个基金会。

参与活动的28岁的医学研究员Emilia Javorsky表示，她想获得有关创建医学器械企业的建议。虽然她还未决定将使用摩根士丹利的服务来助其经营业务，但她认为这场活动令她对该银行有了良好印象。（完）