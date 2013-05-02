华尔街对百思买的态度：是退出中国市场的时候了

路透纽约5月2日 - 百思买(BBY.N)退出欧洲市场，导致华尔街预期这家大型零售商在中国也会采取类似的动作。

本周百思买将在欧洲合资公司的股权出售给Carphone WarehouseCPW.L，售价还不到其五年前支付价格的一半。尽管有这样的亏损，但投资者仍视此为喜讯，将公司股价推高至一年来最高水准。

许多人预期这家全球最大的电子产品连锁店的下一步将是撤出中国。在中国，百思买一直疲于抵御当地对手，并未能在诸侯纷争的市场中求得自己的一席之地。另外百思买的中国业务最高领导职位已经空缺逾一个月之久了。

“他们在中国勉力经营，比在欧洲要狼狈得多。”BB&T Capital Markets分析师Anthony Chukumba称。他还预测今年晚些时候，百思买还会处置掉在中国的资产。“布局中国对百思买而言没有战略上的益处。”

百思买首席执行官Hubert Joly在周二的声明中称，欧洲的交易“并不暗示在其他市场采取类似举动。”。不过其强调称， 从去年秋季开始，他想聚焦美国市场。

百思买拒绝对是否最终会出售中国业务置评。最近一个财年，中国业务为百思买平均仅贡献3.5%的营收，在这之前的一年则贡献了4.1%的营收。

百思买接受路透采访称，已经聘请一位中国人接替王健(Nicolas Wang)。王健一直出任百思买旗下五星电器的首席执行官，但在3月离职。

“我想退出中国，他们会更好。”Janney Capital Markets的分析师David Strasser称，“在扭转美国业务时分散力越小，则他们状况越好。”

一旦撤出中国，就意味着百思买将失去涉足这个堪称全球增长亮点的巨大市场。但这样做的好处就是，百思买能够就此专注于美国市场，这是投资者一直主张的方向。此外，撤出中国市场还将令百思买有能力向更具增长前景的领域投入更多资金，比如移动和电子商务。

“中国市场从来没有为百思买带来特别好的利润，如果百思买觉得没办法做到，那么更好的选择自然就是将持股兑现为货币，而不是在亏钱状态下继续苦苦支撑，”JV Bruni & Co的基金经理Jerry Bruni说道，该基金持有百思买的股票。

根据欧睿信息咨询公司(EUROMONITOR INTERNATIONAL)的数据，2012年百思买在中国市场占有率为1.8%，而中国当地竞争对手苏宁(002024.SZ)和国美(0493.HK)的市占率则高得多，分别为10.6%和10.3%。

**进军中国之路磕磕绊绊**

百思买在2006年进入中国市场，以1.8亿美元代价控股江苏五星电器公司。数年之后，百思买买断这家公司，也开设了百思买品牌门市。

但店铺经营从一开始就坎坷不顺。在美国陷入衰退时期，百思买的前管理层对于整合五星电器没有给予足够的关注，“主要是因为当时美国市场开始陷入麻烦”，百思买国际业务的前总裁Robert Willett如此评价道。

Willett在2009年从百思买退休，他指出，百思买和五星电器在初始阶段成本过高，因为他们各有自己的IT、融资和采购部门。

另外一个问题是，百思买的自有品牌店铺从来没有真正融入到中国当地市场，也没能成功的吸引到中国消费者。中国民众向来喜欢浏览网上商城，比如京东商城（360buy.com）。

位于上海的顾问公司SmithStreetSolutions的高管Franklin Yao说，中国的消费者“要么去网上找到最优惠的价格”，要么就拿网上价格去商店讨价还价来争取最优惠的价格。

该公司亦未能将其店铺融入本地市场。顾问公司中国市场研究(China Market Research)的资深分析师James Roy表示，比如，百思买曾售有相同数量的洗衣机和烘干机，但许多中国消费者认为烘干机对衣服有害，从而不去使用烘干机，导致该产品占用库存。

两年前，百思买关闭了其自有品牌的百货商店，转而专注于五星电器(Five Star)。五星电器在中国中产阶级涌现的城市开设有较小型的店铺。

但据Euromonitor International数据显示，其市场份额在不断下滑，过去五年中下滑了14.3%，而本土竞争者苏宁电器的市场份额则增长了29.3%。

百思买不会是第一个撤出中国的。欧洲最大的电子商品连锁商店--Media Markt (MEOG.DE)由于价格压力，在3月关闭了其中国的店铺。

去年，美国零售商家得宝(Home Depot)(HD.N)放弃了其在中国的大卖场，决定专注于在线销售。

那些竭力站住脚跟的外资零售商在中国的日子也不好过。英国的乐购(Tesco)(TSCO.L)和德国的麦德龙(Metro)(MEOG.DE)均停止了在中国的扩张步伐。

一些人认为，退出中国市场将能够使得百思买得以专心同沃尔玛(WMT.N)和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)在美国展开更为有效的竞争。

“如果你没有控制住你的核心市场，那么你就什么也控制不了，”前百思买执行长Willett说。(完)

(编译 田建华/高琦/侯向明; 审校 王洋/蔡美珍/石冠兰)

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