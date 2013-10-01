华尔街银行业债券交易表现不佳 第三季业绩堪忧

路透纽约9月30日 - 由于美国联邦储备委员会(美联储)的缘故，华尔街银行业在过去一季的债券交易颇为惨淡，而情况在好转之前，还有可能进一步恶化。

分析师开始调降包括高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)在内的银行业第三季获利预估，指出整个行业内固定收益交易收入较上年同期下滑20-30%。一位交易员称，这一季度的不佳表现已经让至少一部分华尔街专业人士担心，新一波裁员可能到来。

银行家和分析师表示，通常来说银行的交易部门在第三季表现都较为疲弱，但美联储决定维持购债规模不变，对交易收入的影响比平时更为严重，也让交易员手中持有的债券贬值。

在一些规模最大的固定收益市场，包括美国公债、抵押贷款支持债券、利率衍生品和外汇市场，交易员因为错误估计美联储撤回大规模购债举措的时间而损失惨重。许多投资者原本预计美联储将逐步开始缩减购债规模，但联储在9月18日的政策声明中表示，暂时将维持每月850亿美元的购债计划不变。

交易员和分析师说，这一决定让投资者调整投资组合的计划也戛然而止，交投活动减少意味着银行固定收益交易部门的资金减少。

“我所看到的就是，市场基本上处于交投疲弱的状态，交易活动非常低，”高盛的银行业分析师Richard Ramsden说。

目前已经有迹象显示第三季业绩欠佳。

投资银行Jefferies Group本月稍早表示，在截至8月31日的三个月，其固定收益交易营收骤降88%，从上年同期的2.66亿美元降至0.33亿美元。Jefferies与大型华尔街银行不具备直接可比性，因其规模不大且财报季比其他公司提前一个月，不过其业绩仍出乎意料的差劲。

德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Anshu Jain上周在一个会议上表示，预计第三季债券交易营收将“大幅下跌”，因成交量疲弱。摩根大通 (JPM.N)、摩根士丹利和巴克莱(BARC.L)的高管最近也在公开言论中警示称，预计交易营收将疲软。

其他资本市场业务也几无亮点。

Bernstein分析师Brad Hintz认为，第三季债券承销营收料较上年同期下降26%，并预计股票承销营收下滑27%。

并购交易顾问费收入亦料疲弱，即便有Verizon花费1,300亿美元巨资买断沃达丰(VOD.L)所持的二者合资美国无线业务股权的交易。Hintz估计华尔街银行来自并购交易的营收将平平。

根据汤森路透数据，今年迄今，全球并购交易额较上年同期仅上升0.8%至1.67万亿(兆)美元。如果不算Verizon-沃达丰的交易，那么并购金额总量是下跌7%至1.54万亿美元。

**严重恐惧仍未过去**

Oppenheimer分析师Chris Kotowski说，尽管交易收入本来就是有波动的，但自从金融危机以来，其预测难度加大了。他说，三年前他预测交易收入到目前应该持稳了--特别是经过行业的整合--然而相反，交易收入“看起来更像一个弹着下楼的乒乓球”，说不上有任何可以解释的趋势。

“恐惧并没有过去，”Kotowski说。

一位要求不具名的债券交易员说，华尔街交易部门预计，在美联储12月政策会议之前，固定收益的营收不会回升。银行业自金融危机以来一直处于下滑之中，因资本新规迫使银行卖出并出脱一些风险最高的资产。同时，一度只是在银行之间进行的衍生品交易正在转向交易所或结算机构，也拖累了利润率。

由于这些变化，银行业自2010年以来裁减了数以千计的交易、销售和支持岗位。

此外，美联储主席伯南克在5月暗示将很快缩减刺激规模，令市场受到冲击。长期利率在5月底蹿升，并一直涨到了美联储最近一次声明公布前。

“美联储的沟通导致了某些不确定性，”高盛的Ramsden说。“讯息已经发生改变，人们发现自己错了，因此在大家对新的全球形势以及未来发展前景感到放心之前，不确定性将继续影响交易活动。究竟什么时候能放心，这很难说。”

由于固定交易账户在华尔街银行的总体收入中占到很大比重，市场动荡会严重影响获利。Ramsden说，像美国公债和外汇等对利率敏感的投资产品占到固定收益交易收入的40-50%，如果这一块交易业绩不佳，银行很难靠高收益债等其它表现好的部门来给予弥补。(完)

(编译 杜明霞/郑茵 审校 王洋/隋芬)

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