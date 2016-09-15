华尔街银行需转变基本业务模式来提高业绩--麦肯锡

路透9月14日 - 据一份新的报导，尽管金融危机以来，华尔街的银行削减成本并对主要业务瘦身，但未能足够实现修复和重整效果。

麦肯锡周三公布关于银行业的年度报告称，华尔街的公司仍面临获利疲弱、成本上涨及策略不确定性等问题。

该报告说明了其对银行业客户重整进展不大感到失望。

“无法逃避的现实是，该行业的重组努力迄今还没有带来可持续的效果，”报告称。“基于多数银行的现实情况，需要更多基本面的改变，全球资本市场和投资银行的传统业务模式不再是一个选项。”

全球十家最大的银行尤其难以适应金融危机后的环境，他们如今正极力应对运营成本较高、利率较低以及主要固定收益交易业务面临营收压力等问题。

这些银行2015年合并股东权益报酬率(ROE)为7%，低于分析师通常预计银行要满足资金成本所需的最低标准10%。

2012年以来，十家最大银行的资本市场和投资银行业务营收下降10%至1,440亿美元。这些银行失去的市场份额被地区和地方银行拿走，令后者的营收同期增长14%.

麦肯锡称，为了提升回报率，银行业者应考虑各种选项，包括将产品单个出售给客户，而不是把一揽子打包服务出售；更合理地配置资产负债表以提高利润；利用数码科技和机器人；参加公共事业产业，可以帮助降低成本；处理风险和银行雇员的行为问题。(完)