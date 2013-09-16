华尔街投机美再生能源额度推高零售油价

路透9月15日 - 纽约时报周日报导称，摩根大通(JPM.N)等华尔街银行针对美国再生能源额度进行投机性交易和囤积，将一项联邦政府的环境计划变成了获利手段。

该报援引未具名行业管理人士的话报导，摩根大通一位交易员催促该银行尽可能将所有再生能源识别码(Identification Numbers，RIN)悉数买下。在1月至仲夏期间，RIN相应额度的价格最多翻了20倍。

该报称，摩根大通以及其它银行在RIN市场中的做法损害了美国炼厂的利益，这些炼厂必须经常购买RIN以避免美国国家环境保护局(EPA)的严厉处罚。银行在RIN市场的交易可能帮助推高了零售汽油价格。

纽约时报报导，随着RIN供应日趋紧张，摩根大通今年向炼厂报价出售数以亿计的燃料额度。

摩根大通发言人Brian Marchiony通过电子邮件向路透表示，该行并未兜售这么多的配额，同时持有的RIN数量不多，仅够满足该公司遵守该燃料市场规定。

Marchiony补充道，2013全年该公司持有的RIN数量估计从未超过整体市场规模的0.001%，而RIN市场规模为140亿加仑的乙醇市场。

美国炼油业者及汽油进口商必须产生或收购RIN以符合EPA的规定，这些规定要求业者将更多数量的乙醇加入汽油供给之中。纽时报导指出，RIN价格从1月的0.07美元上升至今年夏天高点1.43美元，之后回跌至0.60美元。

报导提到，价格大涨导致美国多家炼油厂成本大增，从而将这些成本转嫁给消费者。

报导称，独立炼油业者Valero Corp (VLO.N)估计其购买RIN的成本将暴增至8亿美元。(完)

(编译 郑茵/张明钧; 审校 于春红)

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