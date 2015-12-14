资深华尔街人士称美国过去的加息历史未必值得参考

路透纽约12月13日（记者 Trevor Hunnicutt） - 金融危机导致美国股市崩盘仅仅过去了六年，但Deena Katz的客户们却觉得那已经是很久远的历史了。

“人们只有30秒的记忆，”Evensky & Katz/Foldes Financial Wealth Management 65岁的联合董事长Katz说道。“我们习惯了瞬间转变。”

与经历过像20世纪70年代经济停滞和高通胀或20世纪30年代大萧条等更长时间经济灾难的投资者相比，这种情况更加真实。相比之下，过去七年体现了宽松货币政策的影响。

对于经历过数轮美联储加息周期的人来说，过去七年有些不正常。利率一直维持在零附近，股市回报一直强劲，通胀一直温和。

经济稳定增长了几年，足以让投资者每年获得不错的收益。晨星(MORN.O)的研究显示，截至上个月的10年里，美国大市值股票的平均年投资回报率为7.5%。

曾经历过数轮美国加息周期的人认为，情况会更加艰难。

“道琼工业指数从2009年3月的低点上涨了两倍，”股票交易员Ted Weisberg说道，他1979年创立了Seaport Securities Corp。

“人们被惯坏了，”现年75岁的Weisberg表示。“从2009年春季到2014年底，这轮涨势推升了很多股票。但这轮上涨受美联储货币政策拉动。”

过去几年的低利率、高回报和温和通胀是反常的。20世纪60年代中到20世纪90年代初，美联储最关注的通胀数据--个人消费支出平减指数（PCE）每年增长超过3.0%，但1992年以来PCE从未超过3.0%。

美联储在1958年和1994年升息时情况类似，但今天很多投资者那时并不在华尔街工作。如今的投资者已经习惯于经济增速落后于市场。

希望从历史中获得应对美国升息指引的投资者将难以从历史中找到可比案例。美联储本周料进行10年来首次升息。

美联储曾多次升息，但在通胀温和和股市估值较高的情况下升息是比较罕见的。

“沃克尔担任美联储主席期间通胀失控，很容易知道该怎么做，”UBS Financial ServicesUBSG.VX投资组合经理、纽约大学法学院教师Alan Rechtschaffen说道。

沃克尔在担任美联储主席期间为应对高通胀曾在上世纪80年代痛苦加息。

“过去的经验可能对今天的情况没什么帮助，”Rechtschaffen表示。

拥有60年经验的投资者Dan Fuss表示，20世纪60年代中到60年代末期间，美国政府的赤字支出为通胀奠定了基础，股市在1973年和1974年的百分比跌幅都达到了两位数。经济合作与发展组织的数据显示，美国消费者价格指数从1972年的3.0%上升到了1974年的11%。

Fuss指出，养老项目和美国在中东和南海进行军事干预的可能性正在推动政府增加支出。加上工资上涨，美联储可能被迫通过更快或更猛的加息来抑制经济过热。

“基于我的人生经验，我真正担忧的是通胀，”82岁的投资组合经理Fuss说道，他也是Loomis Sayles & Co LP董事会副主席。“很难看到它来了。”

在美联储系统内工作了40年的Donald Kohn表示，投资者可以从1994年快速加息的周期中学到加息的速度比最初的加息时间更重要。

美联储在一年时间内将基准利率增加一倍至6.0%，当年股市和债市都下跌。

当下，投资者与决策者所预测的利率走势态度并不一致。

“美联储曾暗示，他们认为利率的平均增速比市场预期的更快，”智库布鲁金斯学会高级研究员、73岁的Kohn说道。“那些指望加息速度慢得多的投资者可能要遭殃。”（完）