华尔街券商给予推特远高于IPO招股价区间的目标股价

路透旧金山11月1日 -晨星(Morningstar)周五跟随另外三家券商的脚步，将推特(Twitter)目标股价定在远高于该公司首次公开发行(IPO)价格区间的水平，说明该股价至少有上涨30%的空间。

晨星周五将推特的目标股价定为每股26美元，远高于17-20美元的招股价区间。PivotalResearch上个月将推特的目标股价定在29美元，SunTrust和TopekaCapital则分别给出50美元和54美元的目标股价。

推特正与全美的潜在投资者进行会面，将在纽约证交所挂牌。

推特在10月表示，第三季营收倍增至1.68亿美元，不过成本上升导致亏损扩大。该公司自成立以来尚未录得获利。

晨星分析师RickSummer称，推特的用户数增长将达到“临界水平”，从而吸引到更多广告投入。推特也可能获得一些过去只会流向电视业的广告合约。

在路演中与推特管理层会面的投资者表示，他们十分看好此次IPO，部分原因在于Facebook进行IPO之前的那种喧嚣场面并未重演，他们认为这是由于推特的估值十分合理。

根据路透基于IPO文件的估算，按照17-20美元的招股价，不考虑未来增发的股票，推特市值约为12个月营收的17-20倍。Facebook和LinkedInLNKD.N分别约为17倍和19倍。

推特将在11月6日确定IPO最终定价。(完)

(编译 徐文焰；审校 王翔琼/于春红)

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