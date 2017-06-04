美股展望：今年上半年是科技股的盛宴 狂欢还会持续多久？

路透纽约6月2日 - 科技股已经引领美股创纪录高位，而且预计涨势还将继续，但由于市值集中在大型企业，一些人开始寻觅下一个涨势领导者。

标普500指数科技板块.SPLRCT今年迄今涨了近20%，苹果(AAPL.O)、Alphabet (GOOGL.O)、Facebook (FB.O)和微软(MSFT.O)领涨。

今年市值涨幅可以与之媲美的唯一一家其他公司就是亚马逊(AMZN.O)，这是科技板块以外的市场宠儿，尽管该公司也是云服务和数据存储业务一家主要业者。

“这些个股是他们各自领域里的主导者，也是科技行业最热门的区域，”Synovus Trust Company高级投资组合经理Daniel Morgan称，并强调他们在云科技和人工智能领域的布局。

“你会继续看到资金流入这些企业。大家希望布局最热门的领域，”他说。

据美银美林追溯至2008年的数据显示，主动型投资基金持续向这些个股投入资金，他们对科技股的投资加码已创纪录水准。

但标普500指数2017年涨幅中有超过三分之一来自这五家公司，这种集中程度让一些投资者感到紧张。

“鉴于(大盘股)今年所起带动作用的强大程度，我认为需要再找到另外一组也能具备这种领导力的股票，”AllianceBernstein一名主管Jim Tierney表示。

就像2000年前后科技繁荣时期的领导者戴尔、思科(CSCO.O)、英特尔(INTC.O)和微软那样，这新的“五架马车”今年令股市市值增加了超过6,120亿美元。他们仅用2017年增加的市值就可以买下标普500指数85家规模最小的成分企业。

他们的市值合计接近3万亿美元，比纳斯达克100指数所有其他成分企业的市值总和低不了多少。

**布局科技股以外板块**

科技股的涨势伴随着对获利的预期提高。该板块投资者目前对未来12个月每1美元的预期获利的投资额为18.50美元，低于互联网泡沫时期的超过40美元，甚至也低于2007年最近一次市场触顶时的逾20美元。

汤森路透I/B/E/S数据显示，第二季科技板块获利料增长11%，增幅低于第一季的近21%。

但苹果、Facebook和亚马逊的涨幅都超过33%，Alphabet涨近25%，微软扬升15%，相比标普500指数同期8.5%的涨幅，他们进一步上涨的空间在缩小。

尽管Facebook、亚马逊、Netflix和Alphabet及板块其他个股今年剩余时间预计还会涨20%，但Fundstrat分析师在周五的报告中建议平衡投资组合，买进今年表现逊色的股票：银行、能源和电信板块。

寻求布局科技以外板块的投资者不只他们。

“我们在高度超配科技股，但我不想这种状态持续太久，”RidgeWorth Investments的资产配置主管Alan Gayle表示。

“我在寻找降低科技股配置的机会，增加一些周期类股的投资，”他说。“金融类股也将搭上顺风车。”

AllianceBernstein的Tierney在科技股以外押注了医疗保健类股，该板块在标普500指数中为权重第二大类股。

“医疗保健类股实际在过去18个月左右表现有些落后。他们可以接科技股的班。”(完)