《Wallace专栏》对日本新经济激励举措心存疑虑

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Charles Wallace 编译 王丽鑫/梁睿雪/王翔琼/王冠中

路透4月11日 - 几乎正好是十年前，伯南克以美国联邦储备委员会(美联储/FED)成员身份访问东京，那时他还不是执掌大权的美联储主席。他当时给日本同行提出了一些令人震惊的建议。鉴于该国深陷通缩的状况，伯南克建议日本央行设定明确的通胀目标，并开展购买公债的大型计划以帮助实现这一目标。

令人费解的是，时隔多年该建议才被注意到。日本央行新任总裁黑田东彦上周宣布，希望在两年内达到2%的通胀目标。目前的通缩率为0.7%。

为实现该目标，日本央行将在两年内通过购买到期期限较长的公债，把货币供给规模扩大一倍，至2.8万亿美元，使今年资产负债表每月扩张幅度相当于国内生产总值(GDP)的1%，明年提高至1.1%。

简言之，日本将试图用两年时间，完成伯南克和美联储五年的量化宽松工作。对于谨慎的日本人来说，这相比最近的举措无疑是惊险的变动。有关推升通胀率可能使日本央行破产的担忧之前一直令该央行束手束脚，因利率上升将使其庞大的公债持仓贬值。

虽然这些措施得到了普遍的赞誉，但仍未必足以解决困扰日本经济的问题。没有两个国家的情况是相同的，因此在美国效果不错的方案套用在日本身上可能就没那么好。例如，增加货币供应并不能保证银行会将资金贷出，或者民众会开始购买消费品，从而终结通缩流动性陷阱。此外，日本的解决方案部分依靠的是日本出口贸易复苏--货币宽松政策导致日圆大幅贬值，本应增加像索尼和丰田这种企业的财富；但只要欧美经济体失业率仍然居高不下，那一切就仍难以捉摸。

在首相安倍晋三的重振经济大计中，任命黑田东彦为日本央行总裁就是其中的一环。安倍此前曾承诺将采取大胆措施帮助日本摆脱困境。除压低日圆和扩大公债购买规模之外，安倍还推出了一项规模高达10.3万亿(兆)日圆(1,160亿美元)的财政刺激计划来支撑经济成长。

尽管伯南克和彼得森国际经济研究所主席普森(Adam Posen)等外国专家多年来一直呼吁日本实施货币及财政刺激措施，然而安倍努力实施的措施却与1930年代日本财相高桥是清给出的药方意外相似：压低日圆汇率、启动大规模赤字支出计划并增加货币供应。

正因为高桥是清的非常规举措，日本成为当时少数几个没有受到大萧条冲击的国家之一。但这名被称为日本凯恩斯的财相运气却不太好：他在提议削减国防支出的时候遭陆军军官射杀。

毋庸置疑，安倍和黑田东彦采取的措施比所有分析师或外汇交易商的预期都要规模更大且更激进。日圆兑美元在安倍去年11月当选时交投在79，而本周则逼近100日圆，下滑幅度达24%。对冲基金仍在大力作空日圆，预期其将跌穿100。

日圆贬值旨在刺激出口，但已经对日本的贸易伙伴造成一些影响。例如，韩国韩元兑美元周一从1月中旬的1,060降至1,140。韩国政府是否在缓和韩元下降趋势还不完全清楚。韩国是日本的主要贸易竞争对手之一。

也许更令日本担心的是来自中国的批评。中投公司总经理高西庆上个月称，日本通过压低日圆汇率，把领国当“垃圾桶”。当然，中国也同样被指责操控人民币汇率来刺激出口，但日本的所作所为是否将导致为本国工业争取竞争优势的出口国之间爆发一场货币战，仍需拭目以待。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周末在中国出席会议时，对日本的货币措施表示赞许。但她还提醒道，货币政策在继续有效地承担刺激经济增长这一任务方面有其局限性。

日本应当留意这评论。增加货币供给和设立通胀目标是一回事，但让一般日本民众拿出存款并开始消费则又是完全另一回事。就如同IMF前货币和外汇操作主管Peter Stella近日所说的，给人满满一缸油，并不意味着他就会多开车，同样的，提高银行储备，并不意味着放款就会增加。

日本正是处于经济学家所谓的典型流动性陷阱内。人们囤积现金，因为预期物价会下滑。

日本这种节约的气氛是种心理因素而非金融因素。人们已经守了20年的存款，要怎么才能让他们开始花钱呢？

安倍已经提出一种方式，那就是让企业调高员工薪资，这或许可透过降低公司税来执行。这可以让领薪水的职员有更多的可支配所得，在理想的情况下，他们会把增加的部分花掉而不是存起来。不幸的是，日本企业大多反对这构想。在2月路透企业调查中，有约85%的企业称会在4月展开的财年内维持或降低薪资水平。

另一种可以改变现况的方式是提高一般民众的就业参与率。在女性就业方面，尽管日本过去十年来有所改善，但仍落后多数发达国家。据研究，日本的女性就业参与率仅64%，低于法国的83%和美国的75%。另一项由世界经济论坛所进行的研究显示，从全球135个国家的就业性别差距来看，日本排名101名(美国22名，法国57名)。

在经过许多失败的举措后，安倍的积极政策或许会成为神奇的良方。但在欧美经济疲弱且中国经济放缓之际，太过依赖提振出口这样的老旧概念，可能不会带来期望的效果。日本需要增加消费，并且让更多人，尤其是女性，加入劳动生产力。否则，安倍的政策只会沦为危急时刻的短暂安慰剂。(完)

(译文审校 徐文焰/侯向明)

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