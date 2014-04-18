焦点：华尔街银行对实货商品交易限制规定发起最后反扑

记者 Anna Louie Sussman 编译 张明钧

路透纽约4月17日 -华尔街银行业者已然发起大规模的扞卫实货商品业务的法律行动，力图说服监管机构其租赁油轮及拥有发电厂的业务不会对金融体系构成风险。

六大主要金融产业团体委托美国四大法律事务所起草一份长达54页备忘录，他们辩称现有的成文法、案例法、风险管理程序，正保护受监管银行的及纳税人免于实货商品交易可能衍生的任何灾难。

备忘录中提到，“主管这类活动的法律架构允许银行执行这些活动，而不对银行的安全及稳健程度带来任何不相称的风险，”其所引用的资料来源包括环境保护法、最高法院裁决、以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)自身的检查手册的指导原则等等。

这份备忘录是附带在更为冗长的函件背后，该函件发表时机，是美联储针对限制银行业交易并投资实货商品的新法规制定之前，开放各界在三个月内提出建言的尾声。目前尚不清楚美联储会以多快的速度制定出正式法规，而正式法规也将接受一段时间的公众检视。

美联储在1月宣布重新检视这类交易现有法规及相关资格的计划时，曾提到BP(BP.L)2010年墨西哥湾漏油事件，以及去年加拿大运送油品的火车出轨爆炸事件，以说明其担心商品相关活动发生灾难可能带来冲击的原因。

这份备忘录钜细靡遗地着重于两大问题：其一是根据三大联邦环境保护法规，银行业者在发生损害时是否负有责任；其二则是相关意外事件可能涉及银行的投资公司、或者是商业银行的投资，而这往往都非常接近银行的核心。

备忘录中指出，若一环境敏感物质泄漏或扩散，环境保护法一般的究责对象为持有及运营开发地点的业者，单纯拥有这项大宗商品并不会构成应负责任。过去多个法院也认同这一点，除非商品持有者全盘掌握运输或储存的控制权。

多数银行已经被禁止直接拥有商品基础建设。摩根士丹利(MS.N)及高盛(GS.N)理论上可办理此业务，但也已经同意出售实货原油交易业务。

相似的是，金融控股公司不太可能为了旗下的投资公司行为负责，因为其是以子公司旗下投资所持有，且根据所谓的“公司分治”原理，必须在十年内出脱。

若法院要深入公司内部究查，并要求母公司负起责任，则法院必须证明母公司对于这个子公司施加了异常程度的控制，其掌控程度导致了损害，而这在现有的银行指导原则中已被禁止。

备忘录中提到，美联储自身的授权书及检查手册中详列一金融控股公司必须采取的措施，以将金融控股公司与营运中的子公司区隔开来，从而进一步限制面临损害责任的可能性。

这份备忘录还附带了一份六页的文件，当中详列限制环保责任并追求“公司分治”的最佳做法。

该文件建议银行业者“避免经营船只、轨道车辆或其他用来运输实货商品的交通及储存工具”，同时还须确保旗下投资维持“独立的办公空间、地址...及其他独立存在的事实。”

自从2003年首度有银行取得交易实货商品的执照之后，十多家银行已经成为油品及电力等一些最常交易的大宗商品市场中的大户。

摩根士丹利和高盛则是从1980年代就已在商品市场中相当活跃。

过去一年当中，包括摩根大通(JPM.N)及德意志银行(DBKGn.DE)等大型银行业者已经缩减大宗商品的曝险，声称原因在于监管趋严及获利减少。银行业整体商品交易营收从2008年的峰值140亿美元降至只剩下三分之一。(完)

(译文审校 王冠中)

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