热点聚焦：华尔街银行难舍杠杆贷款这块肥肉

图中为纽交所外的华尔街标识牌，摄于2014变6月9日。 REUTERS/Carlo Allegri

路透纽约6月10日 - 在有关减少杠杆贷款的规定方面，华尔街银行正在与美国监管当局玩猫捉老鼠的游戏，因为他们努力想保留这项利润可观的业务，同时满足客户和投资者的需求。

杠杆贷款是利润最高的银行贷款种类之一，这促使华尔街银行竭尽所能地去满足借款人需求。据汤森路透和Freeman Consulting数据，今年迄今，美国垃圾级别的贷款为银行赚取了49亿美元的费用收入，创下年内迄今的纪录高位，较上年同期也增加了10%。

美联储、美国通货监理局(OCC)和联邦存款保险公司(FDIC)去年3月颁布的规定，整体上寻求限制银行提供支持杠杆收购等交易的贷款，这类贷款常常会让公司债务水平比年度现金流高出五倍有余。自这项规定发布以来，监管当局已经就放贷标准实际上已恶化发出过警告。

结果是上有政策下有对策，据要求匿名的银行业消息人士透露，银行纷纷琢磨，是否能为那些因为这项规定而不能获得更多贷款的企业，安排发行特殊类型的债券。这些债券将帮助公司将整体债务负担分别归到控股公司和附属企业名下。上述监管规定的宗旨是为了限制高风险贷款，但没有直接涉及债券问题。

“有很多脑子灵活又有创意的人，正在寻找既能满足借款人和投资者需求，又能让监管当局满意的办法，”律所Debevoise & Plimpton LLP旗下金融集团的董事长David Brittenham说。

包括摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和瑞士信贷 CSGN.VX 在内的银行全都拥有杠杆融资业务。

对于KKR & Co LP (KKR.N)和Apollo Global Management(APO.N)等收购机构而言，杠杆贷款也很重要。它们常运用债务来放大收益。这些机构在监管文件中警告称，OCC的规定可能会侵蚀其私募股权业务的回报，因为这限制了借款额度。

监管当局拒绝对变通方案置评。当局目前正在审查银行的贷款账目，以评估其信贷质量及合规情况。

熟悉OCC想法的一位消息人士称，OCC可能会严厉打击使用公司债的方案；OCC认为该方案是为了回避监管规定，或许会因此导致银行遭到罚款。其他消息人士表示，在这个问题上，银行从监管者处收到的一直是负面反馈。

如此的深思熟虑说明，监管者在实施金融改革和减少宽松货币政策副作用时，面临着巨大挑战。金融危机爆发六年后，宽松货币政策仍余波未平。通过针对负债最为深重的企业，监管者试图减少金融业体系乃至整体经济的风险。

对投资者而言，在利率维持在纪录低位时，垃圾债曾是获得回报的途径之一。

消息人士称，银行仍在设法厘清有多少交易不符合新规的达标要求。他们说监管机构已告诉银行业者，这些交易应很少，但具体意思还不明朗。

比如，消息人士称“很少”可以解读为一个银行一年的一两笔交易，或一个银行交易的1%或2%。银行业者希望，监管机构对贷款情况的审查今年夏季会有些眉目。

消息人士指出，限制交易数量后，将难以把不合规定的融资交易组合成联合贷款。

因为每个银行都希望在一个交易中担任主办行，这样会获得更高的融资收费。消息人士表示，联贷案中主办行可能愿意为一个不合规的交易用掉一个额度，但届时也将必须说服其他银行业者在收取较低费用的情况下用掉限额。

**变通策略**

这些挑战让银行业更有兴趣尝试变通的可能性。琢磨出来的对策会充分利用营运公司和控股公司之间法务部门的作用。营运公司是拥有实际资产并进行日常运作的公司；控股公司是拥有营运公司股权的企业。

企业通常都通过营运公司进行贷款。因为这种贷款可以拿公司资产做抵押，所以费用这会比其他选择便宜。

他们还可以通过控股公司发行债券来融资。营运公司偿付完负债后剩下的现金将用来偿还这些债券，因此其风险就超过营运公司贷款。

许多控股公司债券是设计成实物支付债券(PIK)形式，即向债券持有人支付额外的现行流通债券，来取代以现金支付利息。

此类债券对发行人而言成本昂贵，且所涉及的风险导致其投资者范围受限。但由于投资人追逐高收益证券，这个市场已在逐渐成长。

金融业希望能藉由控股公司发行PIK债券的做法，来缓和监管当局对于更多债务恐有拖累公司现金流的疑虑。但从初步的负面反馈来看，监管当局对此是否信服尚有待观察。

银行界举出近期一宗交易案为此种作法可行的案例。根据熟悉交易内情消息人士说，在3月时，另类资产管理公司Crescent Capital Group LP就投资了对手Berkshire Partners LLC所拥有的Catalina Marketing Corp发行的PIK债券。

根据汤森路透旗下Thomson Reuters Loan Pricing Corp，Catalina的整体杠杆是未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的7.5倍，但其营运公司的杠杆仍为6.5倍。

信评机构认为，发行PIK债券对营运公司债权人是有利的，因为如此一来，他们就不会动用Catalina的现金。

Berkshire Partners和Crescent Capital拒绝对该项交易的动机置评。消息人士说该项债券旨在给予营运公司更多财务弹性，而不是要规避监管规定。(完)

(编译 白云/朱晓军/李爽/李婷仪 审校 戴素萍/杜明霞)

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